Трамп сделал заявление о встрече с Зеленским и Путиным

Трамп заявил о потенциальной встрече с Зеленским и Путиным / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Clash Report.

«Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад», — сказал американский лидер.

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Следует отметить, что это заявление прозвучало после третьего раунда украино-российских переговоров в Стамбуле, где обсуждали возможность такой встречи глав государств.

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении провести на этой неделе телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и экспрезидентом США Дональдом Трампом. Целью разговоров станет выяснение их позиций по поводу возможной встречи в Стамбуле.

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