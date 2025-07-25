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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп сделал заявление о встрече с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидерами Украины и России состоится.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский, Трамп, Путин

Трамп заявил о потенциальной встрече с Зеленским и Путиным / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Clash Report.

«Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад», — сказал американский лидер.

Следует отметить, что это заявление прозвучало после третьего раунда украино-российских переговоров в Стамбуле, где обсуждали возможность такой встречи глав государств.

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении провести на этой неделе телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и экспрезидентом США Дональдом Трампом. Целью разговоров станет выяснение их позиций по поводу возможной встречи в Стамбуле.

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