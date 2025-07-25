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Трамп сделал заявление о встрече с Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидерами Украины и России состоится.
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Clash Report.
«Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад», — сказал американский лидер.
Следует отметить, что это заявление прозвучало после третьего раунда украино-российских переговоров в Стамбуле, где обсуждали возможность такой встречи глав государств.
В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении провести на этой неделе телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и экспрезидентом США Дональдом Трампом. Целью разговоров станет выяснение их позиций по поводу возможной встречи в Стамбуле.
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