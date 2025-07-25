Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським та Путіним

Трамп заявив про потенційну зустріч із Зеленським та Путіним / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Clash Report.

«Це точно станеться, хоча така зустріч мала відбутись ще три місяці тому», — сказав американський лідер.

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Варто зауважити, що ця заява пролунала після третього раунду україно-російських переговорів у Стамбулі, де обговорювали можливість такої зустрічі глав держав.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів про намір провести на цьому тижні телефонні перемовини з російським президентом Володимиром Путіним та експрезидентом США Дональдом Трампом. Метою розмов стане з’ясування їхніх позицій щодо можливої зустрічі в Стамбулі.

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