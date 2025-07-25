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Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським та Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із лідерами України та Росії точно відбудеться.
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Clash Report.
«Це точно станеться, хоча така зустріч мала відбутись ще три місяці тому», — сказав американський лідер.
Варто зауважити, що ця заява пролунала після третього раунду україно-російських переговорів у Стамбулі, де обговорювали можливість такої зустрічі глав держав.
Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів про намір провести на цьому тижні телефонні перемовини з російським президентом Володимиром Путіним та експрезидентом США Дональдом Трампом. Метою розмов стане з’ясування їхніх позицій щодо можливої зустрічі в Стамбулі.
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