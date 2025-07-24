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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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2 хв

Переговори без миру: чому Путін і далі грає у “дипломатію”

Переговори у Стамбулі не означають, що Путін хоче миру, наголошує експерт.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

“Фюрер” РФ Володимир Путін хоч і відправи утретє свою делегацію на переговори до Стамбула, але це зовсім не означає, що диктатор хоче припинити війну вже найближчим часом

Про це заявив колишній директор НАТО з планування політики Фабріс Потьє в коментарі Sky News.

З його слів, цілком ймовірно, російський президент-диктатор, відчуває, що має перевагу у війні.

“Він вважає, що все ще може захопити достатньо території та важелів впливу, щоб продовжувати війну. Той факт, що вони зустрічаються в Стамбулі, не слід сприймати як поворот російського керівництва до мирного врегулювання”, - наголосив Фабріс Потьє.

Путін, наголошує експерт, вірить у те, що здатний пережити підтримку України, яку вона отримує від країн Заходу.

Тим часом The Wall Street Journal пише, ймовірно, щось пішло не так на переговорах України та Росії у Стамбулі, що тривали менше години. Політологи вже назвали ці переговори «дипломатичним кабукі» — за аналогією з японським театром, де учасники грають наперед відомі ролі.

Нагадаємо, 23 червня відбулися переговори України і Росії в Стамбулі. Зокрема, Москва пропонує короткі перемир’я на фронті - на 24–48 годин. Мовляв, “щоб зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців”.

Своєю чергою, Україна озвучила російській стороні три основні умови під час третьої зустрічі. Це - повне та безумовне припинення вогню, повернення всіх полонених українців та організація зустрічі глав держав.

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