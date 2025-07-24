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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1254
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Богдан «Тавр» Кротевич: Керівник НАБУ має подати у відставку, якщо має хоч краплю гідності

Керівник НАБУ Семен Кривонос мав би подати у відставку, якби мав хоч краплю гідності, коли в його підпорядкуванні служили й почували себе комфортно відверті агенти РФ.

Богдан «Тавр» Кротевич: Керівник НАБУ має подати у відставку, якщо має хоч краплю гідності

© скриншот з відео

Про це заявив герой оборони Маріуполя, колишній в.о. командира і начальник штабу бригади «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич.

«І я зазначу: за заявою СБУ, керівництво НАБУ було поінформоване про одного зі співробітників, але не вжило заходів, попри відповідальність забезпечувати безпеку та прозорість своєї інституції.  Але в нас, схоже, ніхто в таких органах не вміє брати на себе відповідальність», - зазначив «Тавр».

За його словами, нинішня система неефективна - і це стосується не лише НАБУ та САП, а в цілому правоохоронних органів.

«І, можливо, якби ці всі керівники думали не лише про свою "дупу" в теплому кріслі, а про інституцію, державу та закон, в Україні було б трішки більше справедливості й верховенства права», - заявив «Тавр».

Дата публікації
Кількість переглядів
1254
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