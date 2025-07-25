Электроэнергия в пиковые часы вырастет на 60%: в чем причина

Электроэнергия / © Associated Press

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о существенном повышении предельных цен на электроэнергию (так называемых прайс-кепов) в вечерний период с 17:00 до 23:00. Новые правила начнут действовать с 31 июля 2025 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно постановлению, максимальная цена электроэнергии на рынке на сутки вперед и на внутрисуточном рынке вырастет с нынешних 9 000 грн/МВтчас до 15 000 грн/МВтчас. На балансирующем рынке цена повысится с 10000 до 16000 грн/МВт*ч. В другие часы суток прайс-кепы остаются без изменений.

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Такое решение, как пояснили в НКРЭКУ, направлено на обеспечение импортного паритета, то есть создание условий для максимально возможного привлечения коммерческого импорта электроэнергии. В результате ожидается более стабильное и бесперебойное электроснабжение потребителям, особенно в условиях дефицита ресурса и повышения спроса в вечерние часы.

В то же время, тарифы для населения не изменятся. Новые правила коснутся, прежде всего, небытовых потребителей — предприятий, организаций и бизнеса, которые покупают электроэнергию по рыночным условиям. Именно они ощутят рост стоимости вечерней электроэнергии на 60% и больше.

Решение может оказать существенное влияние на стоимость товаров и услуг, ведь энергоемкие предприятия будут вынуждены пересматривать бюджеты на закупку электричества. В то же время увеличение прайс-кепов открывает путь для импорта более дешевой электроэнергии из Европы, что может частично компенсировать подорожание для отдельных игроков рынка.

Напомним, национальный банк Украины снизил прогноз экономического роста на 2025 год: теперь ожидается, что ВВП вырастет всего на 2,1% вместо предыдущих 3,1%. Как пояснил глава НБУ, в первой половине года рост экономики поддерживался благодаря финансовой помощи международным партнерам и государственным стимулам.

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В то же время восстановление оказалось менее динамичным, чем ожидалось, из-за усиления российских атак, повлекших новые разрушения инфраструктуры, производств и жилых объектов.