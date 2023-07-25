Якщо приснилася своя чи чужа вагітність : тлумачення сновидінь

До чого сниться своя чи чиясь вагітність
До чого сниться вагітність, як тлумачать це в сонниках
Найчастіше сон про вагітність інтерпретується як щось позитивне, що віщує про хороші зміни у житті, новини та зустрічі. Можливе навіть підвищення на роботі, прибуток, на який давно чекали.
Якщо сон про вагітність сниться жінці, яка захоплена творчою роботою, це добра ознака -- її творчі плани втіляться в життя.
Якщо сниться, вагітність на ранньому терміні - це означає успіх на роботі, у творчості. Якщо приснилося що ви вагітна на пізньому терміні - відносини в сім'ї налагодяться.
Якщо наснилося, що вагітність та пологи пройшли щасливо - значить все задумане збудеться. А от якщо, сниться, що вагітність протікає непевно або пологи закінчуються викиднем, плани не здійсняться.
Інтерпретація сну з вагітністю залежить багато в чому від ситуації, в якій наснилося це положення, від того кому саме сниться вагітність.
До чого сниться вагітність по Фрейду
У Фрейда сни про вагітність як для заміжніх, так і для незаміжніх жінок розшифровуються позитивно.
Якщо вагітність приснилася заміжній, на неї чекає поповнення в сім'ї. А якщо самітній жінці, то за Фрейдом їй слід чекати появи в її житті чоловіка, який одружиться з нею.
До чого сниться жінці своя вагітність
- Якщо вагітність сниться заміжній та бездітній жінці, такий сон скоріш за все здійсниться.
- Вагітність, що наснилася вагітній жінці свідчить що вона занадто турбується про своє здоров'я і майбутні пологи. Майбутній мамі потрібно трохи заспокоїтись.
- Якщо жінці з дітьми наснилося, що вона вагітна, це може говорити про вагітність її дорослої доньки. Деякі сонники тлумачать це як те, що у жінки є недоброзичливець або заздрісник.
- Якщо самотня бездітна жінка побачила себе вагітною у сні -- можуть бути проблеми з репутацією, хтось може обговорювати за спиною, або розповідати її секрети.
- Якщо своя вагітність сниться удові, їй потрібно чекати на щось радісне.
До чого сниться чужа вагітність
- Якщо матері сниться, що її дочка вагітна, важливо враховувати вік доньки у реальному житті. Якщо дочка доросла, сон є попереджувальним знаком, що дівчині справді час мати дітей, інакше в майбутньому такої можливості може не представитися. Якщо наснилося, що вагітною є маленька донька, сновидіння розшифровується, як несподівана і приємна новина, виграш, прибуток, підвищення на роботі.
- Вагітність близької подруги сниться до несподіваного і досить серйозного прибутку, до вдалого завершення будь-якої серйозної справи, яка може стосуватися як самої вагітності, так і іншої важливої справи.
- А от бачити уві сні вагітною сестру означає проблеми з грошима.
- Якщо приснилася, що вагітна мама, це означає, що ви дуже переживаєте про неї.
Якщо чиясь вагітність наснилася чоловікові
- Сон про вагітність дівчини чи дружини є хорошим сном, який говорить про любов та довіру у відносинах.
- Якщо одружений чоловік бачить уві сні вагітною чужу жінку - це означає, що в сім'ї його багато, що не задовольняє.
- Якщо мужчині приснилася власна вагітність, такий сон, як це не дивно, віщує реалізацію його планів та хороший прибуток.
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