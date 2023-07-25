Якщо приснилася своя чи чужа вагітність : тлумачення сновидінь

До чого сниться своя чи чиясь вагітність

До чого сниться вагітність, як тлумачать це в сонниках

Найчастіше сон про вагітність інтерпретується як щось позитивне, що віщує про хороші зміни у житті, новини та зустрічі. Можливе навіть підвищення на роботі, прибуток, на який давно чекали.

Якщо сон про вагітність сниться жінці, яка захоплена творчою роботою, це добра ознака -- її творчі плани втіляться в життя.

Якщо сниться, вагітність на ранньому терміні - це означає успіх на роботі, у творчості. Якщо приснилося що ви вагітна на пізньому терміні - відносини в сім'ї налагодяться.

Якщо наснилося, що вагітність та пологи пройшли щасливо - значить все задумане збудеться. А от якщо, сниться, що вагітність протікає непевно або пологи закінчуються викиднем, плани не здійсняться.

Інтерпретація сну з вагітністю залежить багато в чому від ситуації, в якій наснилося це положення, від того кому саме сниться вагітність.

До чого сниться вагітність по Фрейду

У Фрейда сни про вагітність як для заміжніх, так і для незаміжніх жінок розшифровуються позитивно.

Якщо вагітність приснилася заміжній, на неї чекає поповнення в сім'ї. А якщо самітній жінці, то за Фрейдом їй слід чекати появи в її житті чоловіка, який одружиться з нею.

До чого сниться жінці своя вагітність

Якщо вагітність сниться заміжній та бездітній жінці, такий сон скоріш за все здійсниться.

Вагітність, що наснилася вагітній жінці свідчить що вона занадто турбується про своє здоров'я і майбутні пологи. Майбутній мамі потрібно трохи заспокоїтись.

Якщо жінці з дітьми наснилося, що вона вагітна, це може говорити про вагітність її дорослої доньки. Деякі сонники тлумачать це як те, що у жінки є недоброзичливець або заздрісник.

Якщо самотня бездітна жінка побачила себе вагітною у сні -- можуть бути проблеми з репутацією, хтось може обговорювати за спиною, або розповідати її секрети.

Якщо своя вагітність сниться удові, їй потрібно чекати на щось радісне.

До чого сниться чужа вагітність

Якщо матері сниться, що її дочка вагітна, важливо враховувати вік доньки у реальному житті. Якщо дочка доросла, сон є попереджувальним знаком, що дівчині справді час мати дітей, інакше в майбутньому такої можливості може не представитися. Якщо наснилося, що вагітною є маленька донька, сновидіння розшифровується, як несподівана і приємна новина, виграш, прибуток, підвищення на роботі.

Вагітність близької подруги сниться до несподіваного і досить серйозного прибутку, до вдалого завершення будь-якої серйозної справи, яка може стосуватися як самої вагітності, так і іншої важливої ​​справи.

А от бачити уві сні вагітною сестру означає проблеми з грошима.

Якщо приснилася, що вагітна мама, це означає, що ви дуже переживаєте про неї.

Якщо чиясь вагітність наснилася чоловікові

Сон про вагітність дівчини чи дружини є хорошим сном, який говорить про любов та довіру у відносинах.

Якщо одружений чоловік бачить уві сні вагітною чужу жінку - це означає, що в сім'ї його багато, що не задовольняє.

Якщо мужчині приснилася власна вагітність, такий сон, як це не дивно, віщує реалізацію його планів та хороший прибуток.

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