Кремль розкручує військову машину на повну

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Кремль розкручує військову машину на повну: росіяни готують новий масштабний наступ в Україні. Тим часом, Путін прагне створити армію, яка поступатиметься за чисельністю лише Китаю. А німецька розвідка стверджує, що диктатор готується до великої конвенційної війни з НАТО. Чи вистачить у нього сил?

Про все це розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Новий масштабний наступ та плани Путіна: що готує Кремль?

Росія готується до наступу на три українські області — Сумську, Харківську, Запорізьку, і для цього намагається виграти час. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що може підтвердити, що Путін готується до весняного наступу. Вже триває підготовка до цієї майбутньої операції. Україна поділилася розвідувальною інформацією зі своїми союзниками. Зеленський додав, що російський диктатор хотів розпочати цей наступ ще вісім місяців тому, але планам рашистів завадили завдяки втручанню в Курській області. «Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні, беззмістовні дискусії п ро фальшиві „умови“, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель», — йдеться у повідомленні.

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Глава Ради резервістів Суход–путних військ Тимочко у коментарі РБК-Україна розповів, що ворог дійсно може готуватися до нового наступу на Харківську, Сумську та Запорізьку області. «На жаль, ми бачимо всі серйозні причини та підстави, щоб так вважати. Бо, перш за все, всі кордони з Росією та Білоруссю — це потенційна територія загрози», — зауважив він. Тимочко також зазначив, що не може сказати, чи це будуть вивільнені війська з Курщини, адже бойові дії там ще тривають. Сили, які росіяни там залучили і які воюють з українською армією, — там недостатні, щоб повністю витіснити українську армію з Курщини. А якщо ворог ослабить ще й концентрацію своїх військ, то це призведе до нового прориву на глибину їхніх територій. Ба більше, зараз також тривають бої на прикордонні Бєлгородщини. Тому, каже він, Кремль точно не буде переміщати ці війська. Але росіяни проводять приховану мобілізацію та готують людей. Потенційно, треба сприймати ще й таку загрозу, що Росія може отримати додаткові сили від Північної Кореї. Водночас Тимочко пояснив, що якщо навіть росіяни спробують ще одну операцію на Сумщині, їм доведеться сконцентрувати понад 50 тисяч військових, що є важким завданням, враховуючи вже наявні проблеми з логістикою та високими втратами.

В Збройних силах Південної Кореї тим часом вже повідомили, що КНДР, ймовірно, додатково направила щонайменше 3 000 солдатів до Росії у січні та лютому 2025 року. На додаток до розгортання військ, за словами військових, КНДР продовжує постачати в Росію ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання.

Також нещодавно Путін сказав начальнику Генштабу Росії Валерію Герасимову «подумати в майбутньому про створення зони безпеки» вздовж українсько-російського міжнародного кордону, в тому числі в Сумській області. Додам, що від початку березня 2025 року російські війська ведуть посилені наземні наступи на півночі Сумської області, щоб відтіснити українські війська з позицій, що залишилися в Курській області, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські війська в Сумській області 27 березня та повідомив, що останніми днями російські атаки посилилися. Як пише Інститут вивчення війни, цитую, «Ці російські напади не є частиною нової наступальної операції в Сумській області, хоча російські війська можуть використати нові позиції та набутий імпульс у прикордонній зоні Сумської області для підтримки потенційної весняної наступальної операції на півночі Сумщини. Малоймовірно, що окупанти проведуть успішну наступальну операцію з захоплення міста Суми, але, ймовірно, використають майбутні наступальні операції на Сумську область та інші області, які російські війська наразі не окупували, щоб вимагати від України поступитися додатковими територіями Росії, особливо на тлі дискусій про потенційний майбутній мир в Україні.

© Associated Press

Ситуація на фронті

Речник Сил оборони п івдня України Владислав Волошин повідомив, що ситуація в Запорізькій області також загострюється. Окупанти з початку весни провели понад 150 штурмів лише на Оріхівському напрямку. Противник наблизився до дороги Оріхів-Кам’янське, що знижує логістичну взаємодію між лівим і правим флангами Оріхівського напрямку. Про це повідомила 46-та ОАеМБр (окрема аеромобільна бригада). У відповідь на загрозу командування ЗС У відреагувало оперативно: на ділянку були перекинуті низка батальйонів і одна бригада територіальної оборони для стабілізації ситуації.

У Вовчанську Харківської області, що напівокупований з травня 2024 року, російські військові використовують підземні комунікації. Про це в етері Суспільного розказав начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко. Рашисти накопичують особовий склад для подальших штурмів та використовують мережі підземних підвалів, тунелів, каналізаційних ходів і опалювальних каналів, які проходять на глибині двох-трьох метрів під землею, для масового формування піхоти перед штурмом і зберігання боєприпасів.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі ворог перекидає свої сили з Курахівського напрямку на Торецький. За його даними, ця ділянка фронту для противника набуває навіть більшого значення, ніж ситуація під Покровськом, де просування ворога немає. Варто додати, що осінтери повідомляють, що Україна побудувала 7 ліній оборони за Покровськом. Зокрема, збудовано додаткову лінію оборони біля Курахового, додаткову лінію оборони в Дніпропетровській області, і дві додаткові лінії в районі Костянтинівки.

Видання Associated Press повідомляє, що російські війська готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля. Кремль розраховує на багатосторонній натиск по 1000-кілометровій лінії фронту.

За словами секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, масштабний наступ Рф буде не раніше середини-кінця літа. Росія створює нові частини та набирає резерви. За його словами, рашисти мають можливість повзти так само, як під Покровськом, якщо звільнять свої резерви на Курському напрямку. На кордоні з Сумською областю, стоять до 80 тисяч військових РФ разом з військами КНДР, але ЗСУ зараз їх стримують.

В Інституті вивчення війни зазначили, що дипломати країн G7 погодились з попередженнями президента України Володимира Зеленського про можливу активізацію наступу в Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Аналітики зазначили, що останнім часом помітна активізація наступальних операцій росіян на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках, а також на півночі Сумської області, спрямовані на витіснення ЗСУ з позицій в Курській області. Окрім того, вони припустили, що окупанти намагатимуться наблизитися на відстань артилерійської досяжності до цих міст, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним або підготуватися до наземних операцій, доки не буде встановлено режим припинення вогню.

Російський диктатор 31 березня затвердив указ про весняний призов до російського війська, який відбуватиметься з 1 квітня до 15 липня. До армії РФ планують залучити ще 160 тисяч осіб.

Головний розвідник України Кирило Буданов розповів, що день війни для Росії коштує близько одного мільярда доларів — це 41% офіційного бюджету. За його словами, Роcії потрібна пауза у війні, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Росіяни вийшли на максимум свого виробництва, каже він.

© Associated Press

Путін готується до великої війни з НАТО, — німецька розвідка

Текст: Російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО. У звіті німецької розвідки йдеться про те, що Кремль сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.

До кінця десятиліття Росія може бути повністю готова до «широкомасштабної конвенційної війни». У доповіді підкреслюється, що попри зосередженість російських військ в Україні, російські військово-повітряні сили і флот залишаються боєздатними. Якщо війна в Україні закінчиться, російські частини можуть бути швидко перекинуті до кордонів з країнами Балтії. Також у документі зазначається, що «російські втрати заміщаються», а оборонна промисловість країни виробляє більше, ніж потрібно для поточного конфлікту. Військові витрати Росії зростають у рекордному темпі — у 2025 році вони досягнуть близько 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП. Порівняно з 2021 роком військовий бюджет фактично збільшився в чотири рази. За планами Кремля, чисельність армії має зрости до 1,5 мільйона осіб, а обсяги озброєння і техніки на кордоні з НАТО — збільшитися на 30-50%.

Путін може атакувати через Сувальський коридор

Ексконсультант Пентагону, експерт з іноземних військових справ Рене Оберманн у статті видання 1945 (Найтінфотіфайф) розповів, що «є серйозні ознаки того, що Росія готує атаку на східний фланг НАТО». Оберманн вважає, що російський диктатор бачить слабкість в альянсі США та Європи і що поточна ситуація в Європі відкриває вікно можливостей. Він додає, що Путін має намір мобілізувати ще 180 тисяч російських військових для створення армії з 1,5 мільйона осіб під озброєнням.

Нагадаємо, раніше дрони СБУ вгатили в Росії по газокомпресорних станціях та ракетному складу. Вибухи гриміли у Тамбовській, Саратовській та Бєлгородській областях країни-агресорки.

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