Россияне готовят масштабное наступление: под угрозой — три области

Кремль раскручивает военную машину по полной

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Кремль раскручивает военную машину по полной: россияне готовят новое масштабное наступление в Украине. Между тем Путин стремится создать армию, которая будет уступать по численности только Китаю. А немецкая разведка утверждает, что диктатор готовится к Великой конвенционной войне с НАТО. Хватит ли у него сил?

Об этом рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Новое масштабное наступление и планы Путина: что готовит Кремль?

Россия готовится к наступлению на три украинских области – Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, и для этого пытается выиграть время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что может подтвердить, что Путин готовится к весеннему наступлению. Уже идет подготовка к этой предстоящей операции. Украина поделилась разведывательной информацией со своими союзниками. Зеленский добавил, что российский диктатор хотел начать это наступление еще восемь месяцев назад, но планы рашистов помешали благодаря вмешательству в Курской области. «Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессодержательные дискуссии о фальшивых «условиях», чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель», — говорится в сообщении.

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Глава Совета резервистов Суходопутных войск Тимочко в комментарии РБК-Украина рассказал, что враг действительно может готовиться к новому наступлению на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области. «К сожалению, мы видим все серьезные причины и основания, чтобы так считать. Ибо прежде всего все границы с Россией и Беларусью — это потенциальная территория угрозы», — отметил он. Тимочко также отметил, что не может сказать, будут ли это освобождены войска из Курщины, ведь боевые действия там еще продолжаются. Силы, которые россияне там привлекли и воюют с украинской армией, там недостаточны, чтобы полностью вытеснить украинскую армию из Курщины. А если враг ослабит еще и концентрацию своих войск, это приведет к новому прорыву на глубину их территорий. Более того, сейчас также продолжаются бои на пограничные Белгородщины. Поэтому, говорит он, Кремль не будет точно перемещать эти войска. Но россияне проводят скрытую мобилизацию и готовят людей. Потенциально нужно воспринимать еще и такую угрозу, что Россия может получить дополнительные силы от Северной Кореи. В то же время Тимочко объяснил, что если даже россияне попробуют еще одну операцию в Сумской области, им придется сконцентрировать более 50 тысяч военных, что является трудной задачей, учитывая уже существующие проблемы с логистикой и высокими потерями.

В Вооруженных силах Южной Кореи уже сообщили, что КНДР, вероятно, дополнительно направила по меньшей мере 3 000 солдат в Россию в январе и феврале 2025 года. В дополнение к развертыванию войск, по словам военных, КНДР продолжает поставлять в Россию ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование.

Также недавно Путин сказал начальнику Генштаба России Валерию Герасимову "подумать в будущем о создании зоны безопасности" вдоль украинско-российской международной границы, в том числе в Сумской области. Добавлю, что с начала марта 2025 года российские войска ведут усиленные наземные наступления на севере Сумской области, чтобы оттеснить украинские войска с оставшихся в Курской области позиций, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинские войска в Сумской области 27 марта и сообщил, что в последние дни российские атаки. Как пишет Институт изучения войны, цитирую, «Эти российские нападения не являются частью новой наступательной операции в Сумской области, хотя российские войска могут использовать новые позиции и приобретенный импульс в приграничной зоне Сумской области для поддержки потенциальной весенней наступательной операции на севере Сумщины. Маловероятно, что оккупанты проведут успешную наступательную операцию по захвату города Сумы, но, вероятно, используют будущие наступательные операции на Сумскую область и другие области, которые российские войска пока не оккупировали, чтобы потребовать от Украины уступить дополнительные территории России, особенно на фоне дискуссий о потенциальном будущем мире в Украине.

© Associated Press

Ситуация на фронте

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что ситуация в Запорожской области также обостряется. Оккупанты с начала весны провели более 150 штурмов только на Ореховском направлении. Противник приблизился к дороге Орехов-Каменское, что снижает логистическое взаимодействие между левым и правым флангами Ореховского направления. Об этом сообщила 46-я ОАэмбр (отдельная аэромобильная бригада). В ответ на угрозу командование ВС отреагировало оперативно: на участок были переброшены ряд батальонов и одна бригада территориальной обороны для стабилизации ситуации.

В Волчанске Харьковской области, полуоккупированном с мая 2024 года, российские военные используют подземные коммуникации. Об этом в эфире Общественного рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко. Рашисты накапливают личный состав для дальнейших штурмов и используют сети подземных подвалов, тоннелей, канализационных ходов и отопительных каналов, проходящих на глубине двух-трех метров под землей, для массового формирования пехоты перед штурмом и хранения боеприпасов.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что сейчас враг опрокидывает свои силы с Кураховского направления на Торецкий. По его данным, этот участок фронта для противника приобретает даже большее значение, чем ситуация под Покровском, где продвижения врага нет. Стоит добавить, что осинтеры сообщают, что Украина построила 7 линий обороны по Покрову. В частности, построена дополнительная линия обороны возле Курахово, дополнительная линия обороны в Днепропетровской области, и две дополнительные линии в районе Константиновки.

Associated Press сообщает, что российские войска готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимизировать давление на Украину и усилить переговорную позицию Кремля. Кремль рассчитывает на многосторонний напор по 1000-километровой линии фронта.

По словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, масштабное наступление России будет не раньше середины-конца лета. Россия создает новые части и набирает резервы. По его словам, рашисты имеют возможность ползти так же, как под Покровском, если уволят свои резервы на Курском направлении. На границе с Сумской областью стоят до 80 тысяч военных РФ вместе с войсками КНДР, но ВСУ сейчас их сдерживают.

В Институте изучения войны отметили, что дипломаты стран G7 согласились с предупреждениями президента Украины Владимира Зеленского о возможной активизации наступления в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Аналитики отметили, что в последнее время заметна активизация наступательных операций россиян на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также севере Сумской области, направленные на вытеснение ВСУ с позиций в Курской области. Кроме того, они предположили, что оккупанты будут пытаться приблизиться на расстояние артиллерийской досягаемости до этих городов, чтобы сделать жизнь гражданского населения невыносимой или подготовиться к наземным операциям, пока не будет установлен режим прекращения огня.

Российский диктатор 31 марта утвердил указ о весеннем призыве в российское войско, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля. В армию РФ планируют привлечь еще 160 тысяч человек.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов рассказал, что день войны для России стоит около одного миллиарда долларов – это 41% официального бюджета. По его словам, России нужна пауза в войне, чтобы восстановить силы. Есть все признаки этого. Россияне вышли на максимум своего производства, говорит он.

© Associated Press

Путин готовится к большой войне с НАТО, — немецкая разведка

Текст: Российские власти, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В отчете немецкой разведки говорится, что Кремль воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

К концу десятилетия Россия может быть полностью готова к «широкомасштабной конвенционной войне». В докладе подчеркивается, что, несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными. Если война в Украине закончится, российские части могут быть быстро переброшены на границы со странами Балтии. Также в документе отмечается, что "российские потери замещаются", а оборонная промышленность страны производит больше, чем нужно для текущего конфликта. Военные расходы России растут в рекордном темпе – в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП. По сравнению с 2021 годом, военный бюджет фактически увеличился в четыре раза. По планам Кремля, численность армии должна вырасти до 1,5 миллиона человек, а объемы вооружения и техники на границе с НАТО увеличиться на 30-50%.

Путин может атаковать через Сувальский коридор

Эксконсультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам Рене Оберманн в статье издания 1945 (Найтинфотифайф) рассказал, что «есть серьезные признаки того, что Россия готовит атаку на восточный фланг НАТО». Оберманн считает, что российский диктатор видит слабость в альянсе США и Европы и текущая ситуация в Европе открывает окно возможностей. Он добавляет, что Путин намерен мобилизовать еще 180 тысяч российских военных для создания армии из 1,5 миллионов человек под вооружением.

Напомним, ранее дроны СБУ устроили в России по газокомпрессорным станциям и ракетному составу. Взрывы гремели в Тамбовской, Саратовской и Белгородской областях страны-агрессорки.

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