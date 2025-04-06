"Шахтер" разбил "Верес" и продолжил погоню за лидерами УПЛ (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" одержал разгромную победу над "Вересом" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 3:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. После перерыва "горняки" вышли вперед – на 59-й минуте отличился Кевин.

В конце матча "оранжево-черные" довели дело до разгрома. На 88-й минуте забил Георгий Судаков, а на 90-й минуте окончательный счет установил Лассина Траоре.

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Обзор матча "Шахтер" – "Верес"

После этой победы "Шахтер" (47 очков) остался на третьем месте в УПЛ. Дончане с матчем в запасе на 6 баллов отстают от "Александрии" и на 10 пунктов от "Динамо", которое лидирует.

"Верес" (29 очков) находится на восьмой позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ подопечные Марино Пушича 11 апреля будут противостоять ЛНЗ, а ровенский клуб 13 апреля сразится с "Зарей".