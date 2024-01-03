Коли та чому найкраще стерилізувати кішку

З якого віку можна та оптимально стерилізувати кішку, як краще стерилізувати тварину - до пологів чи після, переваги стерилізації

Стерилізація – це операція, унаслідок якої кішка втрачає здатність мати потомство. У котів ця операція називається "кастрацією".

З якого віку можна стерилізувати кішку

Кішку можна стерилізувати в період статевого дозрівання. Статева зрілість у кошенят-самців настає в 6 місяців, а у кошенят-самок — в 8 місяців. З цього періоду вже можна говорити про стерилізацію та кастрацію. Якщо зробити операцію раніше, незміцнілий організм маленької тварини може відповісти рядом наслідків, аж до порушення розвитку інших органів і скелета вихованця.

У якому віці найкраще стерилізувати кішку

Найчастіше ветеринари кажуть, що оптимальний вік для стерилізації кішки — це вік від 7-8 місяців до 7 років. Стерилізація в більш ранньому віці небажана, оскільки внутрішні органи остаточно не сформовані. Втручання може спровокувати зупинку росту, розвитку, підвищує ризик різних захворювань в майбутньому. Хоча представниць деяких порід, які швидко ростуть і дозрівають, можна стерилізувати і в 6 місяців.

Кішки старше 7 років гірше переносять наркоз, вимагають додаткового обстеження. Ризик ускладнень зростає, а ефективність операції знижується.

Стерилізувати до пологів чи після

Поширена думка, що кішка повинна хоча б раз народити, перед тим, як її стерилізують. Насправді це не зовсім так. Після вагітності та пологів статеві гормони починають виробляти не тільки яєчники, а й інші залози внутрішньої секреції. Тому буває і таке, що протягом декількох циклів після стерилізації, а інколи навіть протягом всього життя у кішки зберігаються симптоми тічки. І основна мета стерилізації – корекція поведінки залишається недосяжною.

Коли стерилізувати кішку небажано

Не рекомендована стерилізація кішки у період тічки та одразу після вагітності. У цей час сильно змінюється гормональний фон, і оперативне втручання може спровокувати розвиток серйозних захворювань.

Оптимальні терміни планової стерилізації:

За 2 тижні до початку тічки або мінімум через тиждень після її закінчення.

Якщо кішка народила – через 2-3 місяці після пологів, за цей час організм встигає відновитися.

Якщо кішка годує кошенят – через 2-3 тижні після припинення лактації, коли нормалізується стан молочних залоз.

Переваги стерилізації кішки

Кішку, зазвичай вирішують стерилізувати, якщо не хочуть, щоб у неї були кошенята. Найважливіша перевага стерилізації -- суттєве збільшення тривалості життя на півтора два роки.

Знижується ризик розвитку захворювань матки, яєчників, онкології репродуктивних органів та інших хвороб та інфекцій

Змінюється поведінка кішки, вона стає слухняною, спокійною, перестає тікати з дому.

Покращується гормональний фон кішки.

Зменшується ймовірність того, що кішка вступатиме в сутички з іншими тваринами.

Стерилізація дає змогу обмежити кількість бродячих котів, які виростають із небажаного приплоду.

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