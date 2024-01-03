Коли та чому найкраще стерилізувати кішку

З якого віку можна та оптимально стерилізувати кішку, як краще стерилізувати тварину - до пологів чи після, переваги стерилізації
Стерилізація – це операція, унаслідок якої кішка втрачає здатність мати потомство. У котів ця операція називається "кастрацією".
З якого віку можна стерилізувати кішку
Кішку можна стерилізувати в період статевого дозрівання. Статева зрілість у кошенят-самців настає в 6 місяців, а у кошенят-самок — в 8 місяців. З цього періоду вже можна говорити про стерилізацію та кастрацію. Якщо зробити операцію раніше, незміцнілий організм маленької тварини може відповісти рядом наслідків, аж до порушення розвитку інших органів і скелета вихованця.
У якому віці найкраще стерилізувати кішку
Найчастіше ветеринари кажуть, що оптимальний вік для стерилізації кішки — це вік від 7-8 місяців до 7 років. Стерилізація в більш ранньому віці небажана, оскільки внутрішні органи остаточно не сформовані. Втручання може спровокувати зупинку росту, розвитку, підвищує ризик різних захворювань в майбутньому. Хоча представниць деяких порід, які швидко ростуть і дозрівають, можна стерилізувати і в 6 місяців.
Кішки старше 7 років гірше переносять наркоз, вимагають додаткового обстеження. Ризик ускладнень зростає, а ефективність операції знижується.
Стерилізувати до пологів чи після
Поширена думка, що кішка повинна хоча б раз народити, перед тим, як її стерилізують. Насправді це не зовсім так. Після вагітності та пологів статеві гормони починають виробляти не тільки яєчники, а й інші залози внутрішньої секреції. Тому буває і таке, що протягом декількох циклів після стерилізації, а інколи навіть протягом всього життя у кішки зберігаються симптоми тічки. І основна мета стерилізації – корекція поведінки залишається недосяжною.
Коли стерилізувати кішку небажано
Не рекомендована стерилізація кішки у період тічки та одразу після вагітності. У цей час сильно змінюється гормональний фон, і оперативне втручання може спровокувати розвиток серйозних захворювань.
Оптимальні терміни планової стерилізації:
-
За 2 тижні до початку тічки або мінімум через тиждень після її закінчення.
-
Якщо кішка народила – через 2-3 місяці після пологів, за цей час організм встигає відновитися.
-
Якщо кішка годує кошенят – через 2-3 тижні після припинення лактації, коли нормалізується стан молочних залоз.
Переваги стерилізації кішки
Кішку, зазвичай вирішують стерилізувати, якщо не хочуть, щоб у неї були кошенята. Найважливіша перевага стерилізації -- суттєве збільшення тривалості життя на півтора два роки.
-
Знижується ризик розвитку захворювань матки, яєчників, онкології репродуктивних органів та інших хвороб та інфекцій
-
Змінюється поведінка кішки, вона стає слухняною, спокійною, перестає тікати з дому.
-
Покращується гормональний фон кішки.
-
Зменшується ймовірність того, що кішка вступатиме в сутички з іншими тваринами.
-
Стерилізація дає змогу обмежити кількість бродячих котів, які виростають із небажаного приплоду.
Читайте також: