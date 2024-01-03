Когда и почему лучше всего стерилизовать кошку

С какого возраста можно и оптимально стерилизовать кошку, как лучше стерилизовать животное до родов или после, преимущества стерилизации.
Стерилизация – это операция, в результате которой кошка теряет способность иметь потомство. У котов эта операция называется "кастрацией".
С какого возраста можно стерилизовать кошку
Кошку можно стерилизовать в период полового созревания. Половая зрелость у котят-самцов наступает в 6 месяцев, а у котят-самок – в 8 месяцев. С этого периода уже можно говорить о стерилизации и кастрации. Если сделать операцию раньше, неокрепший организм маленького животного может ответить рядом последствий, вплоть до нарушения развития других органов и скелета питомца.
В каком возрасте лучше всего стерилизовать кошку
Чаще всего ветеринары говорят, что оптимальный возраст для стерилизации кошки – это возраст от 7-8 месяцев до 7 лет. Стерилизация в более раннем возрасте нежелательна, так как внутренние органы совсем не сформированы. Вмешательство может спровоцировать остановку роста, развития, повышает риск разных заболеваний в будущем. Хотя представительниц некоторых быстрорастущих и созревающих пород можно стерилизовать и в 6 месяцев.
Кошки старше 7 лет хуже переносят наркоз, требуют дополнительного обследования. Риск осложнений растет, а эффективность операции снижается.
Стерилизовать до родов или после
Распространено мнение, что кошка должна хотя бы раз родить, прежде чем ее стерилизуют. На самом деле, это не совсем так. После беременности и родов половые гормоны начинают вырабатывать не только яичники, но и другие железы внутренней секреции. Поэтому бывает и такое, что в течение нескольких циклов после стерилизации, а иногда даже в течение всей жизни у кошки сохраняются симптомы течки. И основная цель стерилизации – коррекция поведения остается недостижимой.
Когда стерилизовать кошку нежелательно
Не рекомендуется стерилизация кошки в период течки и сразу после беременности. В это время сильно меняется гормональный фон, и оперативное вмешательство может спровоцировать развитие серьезных заболеваний.
Оптимальные сроки плановой стерилизации:
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За 2 недели до начала течки или минимум через неделю после ее истечения.
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Если кошка родила – через 2-3 месяца после родов, за это время организм успевает восстановиться.
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Если кошка кормит котят – через 2-3 нед после прекращения лактации, когда нормализуется состояние молочных желез.
Преимущества стерилизации кошки
Кошку, обычно решают стерилизовать если не хотят, чтобы у нее были котята. Важнейшее преимущество стерилизации – существенное увеличение продолжительности жизни на полтора-два года.
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Снижается риск развития заболеваний матки, яичников, онкологии репродуктивных органов и других заболеваний и инфекций.
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Изменяется поведение кошки, она становится послушной спокойной, перестает бежать из дома.
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Улучшается гормональный фон кошки.
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Уменьшается вероятность того, что кошка будет вступать в стычки с другими животными.
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Стерилизация позволяет ограничить количество бродячих кошек, произрастающих из нежелательного помета.
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