Массированный обстрел 29 декабря: в ГСЧС подвели итоги после разбора завалов

В Киеве 3 января завершились последние аварийно-спасательные работы после массированной атаки оккупантов по Украине 29 декабря.

О последствиях ГСЧС сообщили в телеграмме.

"Сегодня завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы, которые продолжались с 29 декабря после массированной вражеской атаки. За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 м куб. разрушенных строительных конструкций. В Киеве погибло 30 человек, из них 1 человек умер в больнице", - рассказали спасатели.

В целом в результате атаки 29 декабря по Украине было поражено 18 населенных пунктов в 10 областях. Пострадали в общей сложности 170 человек, из которых погибли 53 человека. Спасти удалось 22 человека.

На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.

Напомним, российские оккупанты утром 2 января также осуществили массированный ракетный обстрел Украины. В результате вражеской атаки в Киеве и Харькове есть погибшие и пострадавшие. В Воздушных силах рассказали, существует ли вероятность повторного массированного удара россиян.

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