Пишно цвів абрикос і засохнув: що робити

Напевно всі помічали, як навесні всихають пагони плодових дерев у саду — персика, абрикоса, мигдалю, вишні, черешні та навіть декоративної сакури? Не оминає ця напасть яблуні та груші.

А всихання абрикоса є однією з найактуальніших проблем, яка на даний час загрожує його посадкам практично кожен сезон і на всій території України. Чим пишніше цвіте абрикос, тим більше згодом він буде хворіти, і винні тут не заморозки та кислотні дощі, як дехто думає. А гриби роду Monilia, монілія цинереа, спори якого проникають у квітки абрикоса при цвітінні, а далі грибниця, що проростає, поширюється в пагони, викликаючи їх всихання. Уражені дерева виглядають як обпалені, тому хворобу ще часто називають моніліальний опік.

Моніліоз, моніліальний опік, або ще плодова сіра гниль — дуже небезпечне захворювання, яке зрештою може знищити всі дерева, якщо не захищати сад і не боротися постійно з патогеном.

Оптимальні умови для розвитку моніліозу

Чудовими умовами для розвитку грибів моніліозу є м’які та вологі зими, які тепер стали звичайними. Покращити ситуацію може лише суха погода під час цвітіння - в суху погоду зараження монілією буде мінімальним. А люті зимові морози, близько -20°С знищують спори грибка. Тому, якщо раніше, внаслідок погодних умов моніліоз був характерний лише для південних регіонів, у зв’язку з потеплінням, він охопив всю країну.

Але, якщо на погоду ми не можемо вплинути, то боротися з монілією цілком реально. Абрикос в Україні, потрібно регулярно обробляти препаратами від цього грибка.

Якщо весна затягнулася, кілька тижнів стоїть прохолодна й дощова погода, або, якщо спостерігається надмірна вологість повітря з росами й туманами, особливо під час цвітіння дерев, це також загрожує серйозними проблемами для рослин.

Як проявляється моніліоз

На першому етапі одразу після цвітіння починають усихати квіти, потім листочки, згодом і плодові пагони. Ураження нагадує опік або пошкодження заморозками, саме так часто і сприймають це зараження. Більші гілки не всихають, але на стовбурі з’являються рани і тріщини, які дедалі розростаються, з них тече камедь. Згодом такі гілки гинуть.

Коли з'являються листочки, моніліоз проявляється на них таким чином — на ураженому листі з’являються дрібні сірі подушечки. Це джерело інфекції — спороношення гриба, які розлітаються по всьому саду, і через пошкодження шкірки проникають у плоди дерев. Такі плоди загнивають, опадають або залишаються засохлими на дереві, як вторинне джерело інфекції. На них можна бачити сірі подушечки, які теж продукують спори, що розлітаються по саду і створюють нові можливості для хвороби наступного року.

моніліоз

Чим обробити абрикос після цвітіння

Насамперед через 8–12 днів після цвітіння потрібно видалити та спалити уражені пагони, вирізаючи їх із 1–2 живими бруньками.

Зразу після цвітіння обробити абрикос будь-якими фунгіцидами, препаратів дуже багато. Можна взяти, наприклад, Сапроль (10-20 мл розчинити на 10 літрів води), Вектру – 3 мл\10 л, Скор-250, (1,5-2 мл\10 л), Стробі, 50% (3 г\ 10 л) або будь-який інший системний препарат від грибків та обробити ним згідно з інструкцією. Можна застосувати базову суміш - Скор (2 мл\ 10 л) та Хорус (3 г\ 10 л) та додати інсектицид для захисту саду від шкідників, наприклад, препарат Енжіо (3,6 мл\ 10 л).

Заходи боротьби з моніліозом

Щоб уберегти абрикос та інші дерева від моніліозу потрібно проводити системне обприскування саду в певний період розвитку грибка:

Рано навесні, до розпукування бруньок обробляйте препаратом, о містить мідь, щоб знешкодити зимуючі спори багатьох патогенів.

Провести одноразове обприскування абрикосів навесні перед цвітінням, у фазі рожевого пуп’янка будь-яким з сучасних фунгіцидів, зазначених вище.

Для закріплення результату добре б ще відразу після цвітіння в пору зав’язування плодів обробити повторно.

В червні обробити абрикос втретє одним із зазначених вище фунгіцидів вже від гнилі на самих плодах. Щоб знищити гусеницю плодожерки, до розчину фунгіциду додати будь-який інсектицид, наприклад Актара 25 WG (1,4 г\ 10 л води).

Проводячи обробку абрикоса від монілії, обприскайте цими ж препаратами повстяну вишню, яка страждає від інфекції ще сильніше за абрикос. А також персики та інші кісточкові в саду.

Коли урожай вже втрачено, потрібно видалити інфіковані засохлі пагони та слабкі пагони, які ростуть на хворих, але не повністю всохлих частинах гілок. Сильно пошкоджені гілки випилюють або вкорочують до здорової частини, залишаючи на плодоношення найменш пошкоджені здорові пагони.

Не забувайте проводити регулярне омолоджувальне обрізання, адже загущене дерево — ідеальне місце для розвитку хвороб.

Завжди видаляйте гнилі й муміфіковані плоди — і з-під дерева, і ті, що висять на ньому.

Читайте також: