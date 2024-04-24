Як стильно та недорого вдягати дитину: 7 порад

Є певні правила, які допоможуть вам не розгубитися.

Щоб стильно вдягати дитину не обов'язково витрачати величезні кошти. Достатньо з розумом й креативом підходити до цього процесу!

На що звертати увагу під час вибору речей – розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

1. Сформуйте базовий гардероб

Для хлопчика: декілька джинсів та шортів (блакитні, сині, чорні), однотонні футболки, декілька класичних сорочок, брюки та піджак. Що ж до спортивного одягу – сьогодні існує безліч варіацій. Обирайте те, що подобатиметься саме вашій дитині. Верхній одяг слід обирати зважаючи на зріст та комплекцію дитини, а шапки та шарфи – вже давно стильний аксесуар, а не жахливі головні убори, які батьки змушували носити лише через те, що холодно.

Для дівчинки: джинси (уникайте рваних), спідниця (може бути шкіряна), футболки (однотонні та з принтами), светри пастельних кольорів, сукні (щоденні й на вихід), тренч, спортивний костюм. Аксесуари важливі.

Крім того, слід зважати на вік дитини під час вибору речей. Якщо для маленьких діток доречно й заведено надавати перевагу рожевому та блакитному кольорам (відповідно до того, дівчинка у вас чи хлопчик), то у більш старшому віці краще звернути увагу на стримані й класичні відтінки. Активно додавайте у гардероб бежевий, сірий та чорний кольори. Ви можете знайти в Інтернеті безліч інформації про те, як підбирати одяг за кольоротипом та які кольори гарно поєднуються між собою.

2. Застосовуйте правило "5 образів" при виборі речей

Важливо купувати лише ту річ, з якою ви зможете створити щонайменше 5 образів. Багатофункціональність завжди є перевагою.

Звісно, ви можете обирати яскраві акцентні вироби з паєтками, стразами, воланами і так далі, втім пам'ятайте: це винятково вихідний образ, який дуже швидко набридне. Найімовірніше, таку річ дитина встигне одягнути 1-2 рази, як вона вже вийде з моди. Тож краще обирати класику, яка поза часом.

3. Дорогий одяг не гарантує якість

Люди, які можуть собі дозволити бренди зі світовим ім'ям, нерідко говорять про те, що ці речі – зовсім не про якість, а лише про статус. Існує безліч демократичних брендів, котрі можуть похизуватися не гіршими колекціями, адекватною ціною та тривалістю носіння. Робіть ставку на них.

4. Взуття має бути якісним

Взуття – це та частина гардероба, на якій краще економити найменше. Кросівки, чоботи, туфлі мають бути виготовлені з якісних матеріалів. Зрештою йдеться, зокрема, про здоров'я дитячих ніжок.

5. Зверніть увагу на онлайн-шопінг, а також українські бренди

Зрозуміло, що купувати речі у фізичних магазинах, які витрачають шалені кошти на оренду (це потім випливає на вартість), здебільшого дійсно дорого. Найкраща альтернатива – замовляти речі на сайтах, особливо зі США. Усе, що вам потрібно, звірити заміри дитини з розмірною сіткою й мати змогу зачекати на доставку.

А якщо ви досі не знайомі з крутими українськими брендами – почніть робити це просто зараз, адже вони здебільшого гарантують прекрасне співвідношення ціна/якість. Instagram вам у допомогу.

6. Завжди пам'ятайте: стильно – це те, що пасує

Так, актуальні новинки у модних журналах ніхто не скасовував, однак не слід чіплятися за тренди, в яких дитина виглядатиме комічно. Стильно – це те, що передовсім людині пасує. Чому ж одній людині певна річ личить, а іншій лише шкодить? Тому, що всі ми різні, і гардероб слід підбирати з огляду на свої переваги та недоліки.

7. Не забувайте про охайність

Ви можете купляти дитині актуальний та якісний одяг, але на кінцевий образ завжди впливає охайність. Речі, які вдягає дитина, завжди мають бути випрані, попрасовані й мати вигляд нових. Якщо футболка розтягнулася, джинси протерлися, а чорний гольф втратив насиченість кольору – з легкістю відмовляйтеся від них.

Раніше стилісти назвали 6 базових речей, які повинні бути в літньому гардеробі кожної жінки.

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