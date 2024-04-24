В "Укренерго" анонсували відключення світла: названо дату та час

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде.

В “Укренерго” заявили, що сьогодні, 24 квітня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження електропостачання промислових споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Як стало відомо, з 17:00 до 22:00 будуть обмежені у користуванні електроенергією промислові споживачі. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде.

“Обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України. Необхідність обмеження енергопостачання – наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість та бізнес – максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення”, - наголосили в “Укренерго”.

Нагадаємо, що як підрахували в "Укренерго", 28% (понад чверть) від усієї електроенергії в оселях українців споживають комп'ютери й телевізори.

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