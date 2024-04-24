В "Укрэнерго" анонсировали отключение света: названы дата и время

Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

В "Укрэнерго" заявили, что сегодня, 24 апреля, с 17:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения электроснабжения промышленных потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как стало известно, с 17.00 до 22.00 будут ограничены в пользовании электроэнергией промышленные потребители. Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

"Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины. Необходимость ограничения энергоснабжения – следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется недостаток мощности. Просим всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес – максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, что как подсчитали в "Укрэнерго", 28% (свыше четверти) от всей электроэнергии в домах украинцев потребляют компьютеры и телевизоры.

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