Как стильно и недорого одевать ребенка: 7 советов

Чтобы стильно одевать ребенка, не обязательно тратить огромные средства. Достаточно с умом и креативом подходить к этому процессу!

На что обращать внимание при выборе вещей – рассказываем в материале ТСН.ua.

1. Сформируйте базовый гардероб

Для мальчика: несколько джинсов и шорт (голубые, синие, черные), однотонные футболки, несколько классических рубашек, брюки и пиджак. Что касается спортивной одежды – сегодня существует множество вариаций. Выбирайте то, что будет нравиться вашему ребенку. Верхнюю одежду следует выбирать ввиду роста и комплекции ребенка, а шапки и шарфы – уже давно стильный аксессуар, а не ужасные головные уборы, которые родители заставляли носить только потому, что холодно.

Для девочки: джинсы (избегайте рваных), юбка (может быть кожаная), футболки (однотонные и с принтами), свитера пастельных цветов, платья (ежедневные и выходные), тренч, спортивный костюм. Аксессуары важны.

Кроме того, следует учитывать возраст ребенка при выборе вещей. Если для маленьких деток уместно и принято отдавать предпочтение розовому и голубому цветам (согласно тому, девочка у вас или мальчик), то в более старшем возрасте лучше обратить внимание на сдержанные и классические оттенки. Активно добавляйте в гардероб бежевый, серый и черный цвет. Вы можете найти в Интернете множество информации о том, как выбирать одежду по цветотипу и какие цвета хорошо сочетаются между собой.

2. Применяйте правило "5 образов" при выборе вещей

Важно покупать только ту вещь, с которой вы сможете создать не менее 5 образов. Многофункциональность всегда есть преимущество.

Конечно, вы можете выбирать яркие акцентные изделия с пайетками, стразами, воланами и так далее, помните: это исключительно исходный образ, который очень быстро надоест. Скорее всего, такую вещь ребенок успеет одеть 1-2 раза, как он уже выйдет из моды. Так что лучше выбирать классику, которая вне времени.

3. Дорогая одежда не гарантирует качество

Люди, которые могут позволить себе бренды с мировым именем, нередко говорят о том, что эти вещи – вовсе не о качестве, а только о статусе. Существует множество демократических брендов, которые могут похвастаться не хуже коллекций, адекватной ценой и продолжительностью ношения. Делайте ставку на них.

4. Обувь должна быть качественной

Обувь – это та часть гардероба, на которой лучше экономить меньше всего. Кроссовки, сапоги, туфли должны быть изготовлены из качественных материалов. В конце концов, речь идет, в частности, о здоровье детских ножек.

5. Обратите внимание на онлайн-шоппинг, а также украинские бренды

Понятно, что покупать вещи в физических магазинах, которые тратят сумасшедшие средства на аренду (это потом следует на стоимость), в большинстве своем действительно дорого. Лучшая альтернатива – заказывать вещи на сайтах, особенно из США. Все, что вам нужно, сверить замеры ребенка с размерной сеткой и иметь возможность подождать доставку.

А если вы до сих пор не знакомы с крутыми украинскими брендами – начните делать это прямо сейчас, ведь они в большинстве своем гарантируют прекрасное соотношение цена/качество. Instagram вам в помощь.

6. Всегда помните: стильно – это то, что подходит

Да, актуальные новинки в модных журналах никто не отменял, однако не следует цепляться за тренды, в которых ребенок будет смотреться комично. Стильно – это то, что прежде всего человеку подходит. Почему же одному человеку определенное дело подходит, а другому только вредит? Потому что все мы разные, и гардероб следует подбирать, учитывая свои преимущества и недостатки.

7. Не забывайте об чистоплотности

Вы можете покупать ребенку актуальную и качественную одежду, но на конечный образ всегда влияет чистоплотность. Вещи, которые одевает ребенок, всегда должны быть постираны, поглажены и выглядеть новыми. Если футболка растянулась, джинсы протерлись, а черный гольф потерял насыщенность цвета – с лёгкостью отказывайтесь от них.

Ранее стилисты назвали 6 базовых вещей, которые должны находиться в летнем гардеробе каждой женщины.

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