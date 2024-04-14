Пышно цвел абрикос и засох: что делать

Наверное, все замечали, как весной усыхают побеги плодовых деревьев в саду — персика, абрикоса, миндаля, вишни, черешни и даже декоративной сакуры? Не обходит эта напасть яблони и груши.

А усыхание абрикоса является одной из самых актуальных проблем, которая в настоящее время угрожает его посадкам практически каждый сезон и на всей территории Украины. Чем пышнее цветет абрикос, тем больше со временем он будет болеть, и виноваты здесь не заморозки и кислотные дожди, как некоторые думают. А грибы рода Monilia, монилия цинереа, споры которого проникают в цветки абрикоса при цветении, а дальше прорастающая грибница распространяется в побеги, вызывая их усыхание. Пораженные деревья выглядят как обожженные, поэтому болезнь часто называют монилиальный ожог.

Монилиоз, монилиальный ожог или еще плодовая серая гниль — очень опасное заболевание, которое в конечном счете может уничтожить все деревья, если не защищать сад и не бороться постоянно с патогеном.

Оптимальные условия для развития монилиоза

Прекрасными условиями для развития грибов монилиоза являются мягкие и влажные зимы, которые стали обычными. Улучшить ситуацию может только сухая погода во время цветения – в сухую погоду заражение монилией будет минимальным. А лютые зимние морозы около -20°С уничтожают споры грибка. Поэтому, если раньше, в результате погодных условий монилиоз был характерен только для южных регионов, в связи с потеплением он охватил всю страну.

Но если на погоду мы не можем повлиять, то бороться с монилией вполне реально. Абрикос в Украине нужно регулярно обрабатывать препаратами от этого грибка.

Если весна затянулась, несколько недель стоит прохладная и дождливая погода, или если наблюдается чрезмерная влажность воздуха с росами и туманами, особенно во время цветения деревьев, это также чревато серьезными проблемами для растений.

Как проявляется монилиоз

На первом этапе сразу после цветения начинают усыхать цветы, затем листики, впоследствии и плодовые побеги. Поражение напоминает ожог или повреждение заморозками, именно так часто и воспринимают это заражение. Большие ветви не усыхают, но на стволе появляются все разрастающиеся раны и трещины, из них течет камедь. Впоследствии такие ветви гибнут.

Когда появляются листочки, на пораженных листьях появляются мелкие серые подушечки. Этот источник инфекции — спороношение гриба, разлетающееся по всему саду, которые из-за повреждения кожуры проникает в плоды деревьев. Такие плоды загнивают, опадают или остаются засохшими на дереве, как вторичной источник инфекции. На них можно видеть серые подушечки, которые тоже продуцируют разлетающиеся по саду споры и создают новые возможности для болезни в следующем году.

монилиоз

Чем обработать абрикос после цветения

В первую очередь через 8–12 дней после цветения нужно удалить и сжечь пораженные побеги, вырезая их с 1–2 живыми почками.

Сразу после цветения обработать абрикос любыми фунгицидами, препаратов очень много . Можно взять, например, Сапроль (10-20 мл растворить на 10 литров воды), Вектру – 3 мл\10 л, Скор-250, (1,5-2 мл\10 л), Строби, 50% (3 г\ 10 л) или другой системный препарат от грибков и обработать им согласно инструкции. Можно применить базовую смесь — Скор (2 мл 10 л) и Хорус (3 г 10 л) и добавить инсектицид для защиты сада от вредителей, например, препарат Энжио (3,6 мл 10 л).

Меры борьбы с монилиозом

Чтобы уберечь абрикос и другие деревья от монилиоза, нужно проводить системное опрыскивание сада в определенный период развития грибка.

Рано весной, до распускания почек обрабатывайте препаратом, содержащим медь, чтобы обезвредить зимующие споры многих патогенов.

Провести одноразовое опрыскивание абрикосов весной перед цветением в фазе розового бутона любым из современных фунгицидов, указанных выше.

Для закрепления результата хорошо бы еще сразу после цветения в пору завязывания плодов обработать повторно.

В июне обработать абрикос третий раз одним из указанных выше фунгицидов уже от гнили на самих плодах. Чтобы уничтожить гусеницу плодожорки, добавить к раствору фунгицида любой инсектицид, например Актара 25 WG (1,4 г\ 10 л воды).

Проводя обработку абрикоса от монилии, опрыскивайте этими же препаратами вишню, страдающую от инфекции еще сильнее абрикоса. А также персики и другие косточковые в саду.

Когда урожай уже потерян, нужно удалить инфицированные засохшие побеги и слабые побеги, растущие на больных, но не полностью усохших частях ветвей. Сильно поврежденные ветви выпиливают или укорачиваются до здоровой части, оставляя на плодоношение наименее поврежденные здоровые побеги.

Не забывайте проводить регулярную омолаживающую обрезку, ведь загущенное дерево — идеальное место для развития болезней.

Всегда удаляйте гнилые и мумифицированные плоды — и из-под дерева, и висящие на нем.

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