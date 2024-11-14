Як прибрати жовту смугу на унітаз: всі дієві способи

Жовта смуга з'являється по середині унітаза, навіть якщо його регулярно чистять. Відмити цю саму смугу часом буває дуже важко, ділимося способами, які допоможуть справитись з жовтим нальотом.

Як прибрати жовту смугу на унітазі

В першу чергу, потрібно спробувати соду. Ввечері нанести рівномірний шар соди вздовж мокрої жовтої смуги. Вночі унітазом бажано не користуватися, щоб не змити соду. Вранці смугу слід ретельно почистити йоржиком і змити водою.

Смугу можна почистити оцтом. Дехто радить просто налити оцет в унітаз. Для прибирання жовтої смуги, кращу діяти цілеспрямовано -- туалетний папір або ж паперовий рушник просочити оцтом (9%) і викласти вздовж жовтої смуги в унітазі. Залишити на ніч, вранці прибрати його і почистити це місце йоржиком.

Ще один варіант, чим відмити смужку в унітазі змішати оцет з содою. Нагріти склянку оцту, додати 2 ч.л соди. Полити цим розчином жовту смужку, почекати 3-4 години, потерти йоржиком і змити водою.

Замість соди можна використовувати лимонну кислоту. Вмістом декількох пакетиків лимонної кислоти посипати жовту смугу. Налийте оцет в пульверизатор та попшикайте ним на кислоту. Залиште на декілька годин, потім потріть щіткою і змийте.

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