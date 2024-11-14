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Як прибрати жовту смугу на унітаз: всі дієві способи

Як прибрати жовту смугу на унітаз: всі дієві способи

Жовта пляма на унітазі

Жовтий наліт на унітазі: як почистити

Жовта смуга з'являється по середині унітаза, навіть якщо його регулярно чистять. Відмити цю саму смугу часом буває дуже важко,  ділимося способами, які допоможуть справитись з жовтим нальотом.

Як прибрати жовту смугу на унітазі

  • В першу чергу, потрібно спробувати соду. Ввечері нанести рівномірний шар соди вздовж мокрої жовтої смуги. Вночі унітазом бажано не користуватися, щоб не змити соду. Вранці смугу слід ретельно почистити йоржиком і змити водою.
  • Смугу можна почистити оцтом. Дехто радить просто налити оцет в унітаз. Для прибирання жовтої смуги, кращу діяти цілеспрямовано -- туалетний папір або ж паперовий рушник  просочити оцтом (9%) і викласти вздовж жовтої смуги в унітазі. Залишити на ніч, вранці прибрати його і почистити це місце йоржиком.
  • Ще один варіант, чим відмити смужку в унітазі  змішати оцет з содою. Нагріти склянку оцту,  додати 2 ч.л соди. Полити цим розчином жовту смужку, почекати 3-4 години, потерти йоржиком і змити водою.
  • Замість соди можна використовувати лимонну кислоту. Вмістом декількох пакетиків лимонної кислоти посипати жовту смугу. Налийте оцет в пульверизатор та  попшикайте ним на кислоту. Залиште на декілька годин, потім потріть щіткою і змийте.

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