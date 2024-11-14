Как убрать желтую полосу на унитаз: все действенные способы

Желтая полоса появляется по средине унитаза, даже если его регулярно чистят. Отмыть эту самую полосу иногда бывает очень трудно, делимся способами, которые помогут справиться с желтым налетом.

Как убрать желтую полосу на унитазе

В первую очередь нужно попробовать соду. Вечером нанести равномерный слой соды вдоль мокрой желтой полосы. Ночью унитазом лучше не пользоваться, чтобы не смыть соду. Утром полосу следует тщательно почистить ершиком и смыть водой.

Полосу можно почистить уксусом. Некоторые советуют просто налить уксус в унитаз. Для уборки желтой полосы, лучше действовать целенаправленно — туалетную бумагу или бумажное полотенце пропитать уксусом (9%) и выложить вдоль желтой полосы в унитазе. Оставить на ночь, утром убрать его и почистить это место ершиком.

Еще один вариант, чем отмыть полоску в унитазе, смешать уксус с содой. Нагреть стакан уксуса, добавить 2 ч.л. соды. Полить этим раствором желтую полоску, подождать 3-4 часа, потереть ершиком и смыть водой.

Вместо соды можно использовать лимонную кислоту. Содержимым нескольких пакетиков лимонной кислоты посыпать желтую полосу. Налейте уксус в пульверизатор и попшикайте им кислоту. Оставьте на несколько часов, затем потрите щеткой и смойте.

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