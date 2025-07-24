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Переговори у Стамбулі: Пєсков зробив заяву
У Кремлі відкрито заявили, що не очікували прогресу під час третьої зустрічі з Україною у Стамбулі.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву після переговорів між Україною та РФ, що відбулися у Стамбулі напередодні.
«Пропозиції РФ на переговорах з Україною конкретні, конструктивні», — цитують пропагандисти Пєскова.
Водночас він визнав, що «РФ не чекала на прорив від третього раунду переговорів з Україною».
Нагадаємо, 23 відбулися чергові переговори між Україною та РФ.
22 липня вдень президент Володимир Зеленський провів нараду щодо переговорного процесу.
«Україна готова працювати максимально продуктивно заради…підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала», — заявив Зеленський.
Україна запропонувала провести нові прямі переговори з Росією майже одразу після того, як Дональд Трамп пригрозив Росії жорсткими санкціями і дав 50 днів на припинення вогню.
Перші два раунди переговорів між Росією та Україною 2025 року у Туреччині відбулися у травні та червні. Домовленостей про припинення вогню досягнуто не було, але переговори завершилися серією обмінів полоненими.