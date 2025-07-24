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Переговоры в Стамбуле: Песков сделал заявление
В Кремле открыто заявили, что не ожидали прогресса во время третьей встречи с Украиной в Стамбуле.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление после состоявшихся в Стамбуле переговоров между Украиной и РФ.
«Предложения РФ на переговорах с Украиной конкретные, конструктивные», — цитируют пропагандисты Пескова.
В то же время он признал, что «РФ не ожидала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной».
Напомним, 23 состоялись очередные переговоры между Украиной и РФ .
22 июля днем президент Владимир Зеленский провел совещание по переговорному процессу.
«Украина готова работать максимально продуктивно ради… подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама и начала», — заявил Зеленский.
Украина предложила провести новые прямые переговоры с Россией почти сразу после того, как Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями и дал 50 дней на прекращение огня.
Первые два раунда переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в Турции состоялись в мае и июне. Договоренности о прекращении огня достигнуты не были, но переговоры завершились серией обменов пленными.