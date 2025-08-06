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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Пропозиція РФ про "мир у небі": яка мета Путіна

Путін може погодитися на повітряне перемир'я з Україною, повідомляє Bloomberg.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін і Трамп

Путін і Трамп / © ТСН.ua

Російська пропозиція про так званий мир у небі — це лише спроба створити ілюзію прогресу переговорів зі США. Трамп може зчитати такий підхід і не піти на поступки.

Про це заявив голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», політик, громадський діяч, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук в етері «КИЇВ24».

«Характерно для неї (РФ — ред.) — вдати, що є певний прогрес у певних сферах, що можна починати переговори. Якщо Трамп на таку локшину поведеться, це дуже погано охарактеризує Трампа. Якось він обіцяв, що далі його локшиною не годуватимуть», — вважає експерт.

Рибачук додає, що Трамп під час розмови з президентом України міг «заміряти температуру» — оцінити реакцію Зеленського та українців на запропоновану угоду. Але українська сторона не раз говорила, що хоче бачити повноцінне й повне припинення війни на усіх фронтах — на землі, в морі та у повітрі.

«Зустрітися на найвищому рівні і почати реально говорити про мирну угоду. Поки Росія пропонує то припинення вогню в небі, то на 2-3 дні в одному місці, то в іншому… Ми розуміємо їхню стратегію — вони просто хочуть затягнути процес», — завершив Рибачук.

Нагадаємо, у РНБО пояснили, чому РФ хоче повітряну паузу. Це потрібно ворогові, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент. Важливим для РФ є також уникнення санкцій зараз, продовживши війну на землі.

«Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше — фінти росіян, яких не можна допускати і треба одразу бити санкціями», — акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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