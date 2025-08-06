Предложение РФ о "мире в небе": какая цель Путина

Путин и Трамп / © ТСН.ua

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Российское предложение о так называемом мире в небе – это лишь попытка создать иллюзию прогресса переговоров с США. Трамп может считать такой подход и не пойти на уступки.

Об этом заявил глава аналитико-адвокационной организации «Центр совместных действий», политик, общественный деятель, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук в эфире «КИЕВ24» .

«Характерно для нее (РФ — ред.) — сделать вид, что есть определенный прогресс в определенных областях, что можно начинать переговоры. Если Трамп на такую лапшу поведет, это очень плохо охарактеризует Трамп. Однажды он обещал, что дальше его лапшой не будут кормить», — считает эксперт.

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Рыбачук добавляет, что Трамп во время разговора с президентом Украины мог "замерить температуру" - оценить реакцию Зеленского и украинцев на предложенное соглашение. Но украинская сторона не раз говорила, что хочет видеть полноценное и полное прекращение войны на всех фронтах – на земле, в море и в воздухе.

«Встретиться на самом высоком уровне и начать реально говорить о мирном соглашении. Пока Россия предлагает то прекращение огня в небе, то на 2-3 дня в одном месте, то в другом… Мы понимаем их стратегию, они просто хотят затянуть процесс», — заключил Рыбачук.

Напомним, в СНБО объяснили, почему РФ хочет воздушной паузы. Это нужно врагу, чтобы накопить кучу ресурсов для восстановления ударов в нужный для них момент. Важно для РФ также избегание санкций сейчас, продолжив войну на земле.

«Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное — финты россиян, которых нельзя допускать и нужно сразу избивать санкциями», — акцентировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.