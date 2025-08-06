Сбор картофеля: как правильно выкопать овощ для длительного хранения

Сбор картофеля

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Уборка картофеля — это финальный и ответственный этап сезона, от которого напрямую зависит, насколько долго и качественно клубни будут сохраняться зимой.

Важно не торопиться с выкапыванием. Дождитесь, пока ботва полностью отомрет и полежит, а кожура на клубнях уплотнится. Незрелый картофель имеет тонкую легко повреждающуюся кожуру и плохо сохраняется. Для уборки урожая выбирайте сухой, солнечный и, желательно, ветреный день. Копание в мокрую погоду может привести к тому, что на клубнях останется влага, что значительно повысит риск развития гнили во время хранения.

Как правильно собирать урожай картофеля и готовить к хранению



Для выкапывания можно использовать лопату или вилы. Вилы считаются более щепетильным инструментом, что уменьшает риск повреждения клубней. Подкапывайте куст сбоку, аккуратно поднимая слой земли, и собирайте клубни руками во избежание порезов. После выкапывания, отряхните картофель от земли. Это можно сделать руками или мягкой кистью.

Сразу после сбора не оставляйте картофель на открытом солнце во избежание позеленения. Под влиянием прямых солнечных лучей в клубнях образуется соланин — ядовитое вещество, что делает картофель непригодным для употребления.

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