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Сбор картофеля: как правильно выкопать овощ для длительного хранения
Как правильно собрать и подготовить картофель к хранению
Уборка картофеля — это финальный и ответственный этап сезона, от которого напрямую зависит, насколько долго и качественно клубни будут сохраняться зимой.
Важно не торопиться с выкапыванием. Дождитесь, пока ботва полностью отомрет и полежит, а кожура на клубнях уплотнится. Незрелый картофель имеет тонкую легко повреждающуюся кожуру и плохо сохраняется. Для уборки урожая выбирайте сухой, солнечный и, желательно, ветреный день. Копание в мокрую погоду может привести к тому, что на клубнях останется влага, что значительно повысит риск развития гнили во время хранения.
Как правильно собирать урожай картофеля и готовить к хранению
Для выкапывания можно использовать лопату или вилы. Вилы считаются более щепетильным инструментом, что уменьшает риск повреждения клубней. Подкапывайте куст сбоку, аккуратно поднимая слой земли, и собирайте клубни руками во избежание порезов. После выкапывания, отряхните картофель от земли. Это можно сделать руками или мягкой кистью.
Сразу после сбора не оставляйте картофель на открытом солнце во избежание позеленения. Под влиянием прямых солнечных лучей в клубнях образуется соланин — ядовитое вещество, что делает картофель непригодным для употребления.
После выкапывания картофель нужно просушить. Разложите ее тонким слоем в тенистом, хорошо проветриваемом месте на несколько часов. Это позволит подсушить остатки земли и залечить мелкие царапины на клубнях.
Перед закладкой на хранение обязательно произведите тщательную сортировку. Удалите все больные, поврежденные, зеленые и очень мелкие клубни . Один гнилой экземпляр может испортить всю партию. Также следует рассортировать картофель по размерам и сортам: крупные клубни можно использовать на еду, средние — на семена, а мелкие — съесть первыми.
Чтобы клубни хранились идеально, они должны пройти так называемый лечебный период. В течение 10-14 дней держите картофель в темном, умеренно теплом (+13…+18°C) и влажном (85-90%) месте. Это ускорит заживление мелких утро и укрепит кожуру. После лечебного периода температуру хранения постепенно снижают до оптимальных +2…+4°C.
Место хранения должно быть темным, сухим и хорошо проветриваемым. Храните картофель в ящиках, контейнерах или сетках с хорошей вентиляцией. Не насыпайте ее слоем выше 1-1,5 метра. Чтобы избежать прорастания, защищайте урожай от света и не храните клубни вместе с фруктами или овощами, выделяющими этилен (например, яблоками или бананами). Регулярно проверяйте картофель, чтобы вовремя обнаружить и удалить испорченные экземпляры. Следование этим простым правилам обеспечит вам качественный урожай до самой весны.