Збір картоплі: як правильно викопати овоч для тривалого зберігання

Збір картоплі

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Збирання картоплі — це фінальний і найвідповідальніший етап сезону, від якого безпосередньо залежить, наскільки довго і якісно бульби зберігатимуться взимку.

Важливо не поспішати з викопуванням. Дочекайтеся, поки бадилля повністю відімре та поляже, а шкірка на бульбах ущільниться. Недозріла картопля має тонку шкірку, що легко пошкоджується, і погано зберігається. Для збирання врожаю вибирайте сухий, сонячний і, бажано, вітряний день. Копання в мокру погоду може призвести до того, що на бульбах залишиться волога, що значно підвищить ризик розвитку гнилі під час зберігання.

Як правильно збирати врожай картоплі та готувати до зберігання



Для викопування можна використовувати лопату або вила. Вила вважаються більш делікатним інструментом, що зменшує ризик пошкодження бульб. Підкопуйте кущ збоку, акуратно підіймаючи шар землі, і збирайте бульби руками, щоб уникнути порізів. Після викопування, обтрусіть картоплю від землі. Це можна зробити руками або м’якою щіткою.

Відразу після збору не залишайте картоплю на відкритому сонці, щоб уникнути позеленіння. Під впливом прямих сонячних променів у бульбах утворюється соланін — отруйна речовина, що робить картоплю непридатною для вживання.

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