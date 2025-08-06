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Збір картоплі: як правильно викопати овоч для тривалого зберігання
Як правильно зібрати та підготувати картоплю до зберігання
Збирання картоплі — це фінальний і найвідповідальніший етап сезону, від якого безпосередньо залежить, наскільки довго і якісно бульби зберігатимуться взимку.
Важливо не поспішати з викопуванням. Дочекайтеся, поки бадилля повністю відімре та поляже, а шкірка на бульбах ущільниться. Недозріла картопля має тонку шкірку, що легко пошкоджується, і погано зберігається. Для збирання врожаю вибирайте сухий, сонячний і, бажано, вітряний день. Копання в мокру погоду може призвести до того, що на бульбах залишиться волога, що значно підвищить ризик розвитку гнилі під час зберігання.
Як правильно збирати врожай картоплі та готувати до зберігання
Для викопування можна використовувати лопату або вила. Вила вважаються більш делікатним інструментом, що зменшує ризик пошкодження бульб. Підкопуйте кущ збоку, акуратно підіймаючи шар землі, і збирайте бульби руками, щоб уникнути порізів. Після викопування, обтрусіть картоплю від землі. Це можна зробити руками або м’якою щіткою.
Відразу після збору не залишайте картоплю на відкритому сонці, щоб уникнути позеленіння. Під впливом прямих сонячних променів у бульбах утворюється соланін — отруйна речовина, що робить картоплю непридатною для вживання.
Після викопування картоплю потрібно просушити. Розкладіть її тонким шаром у тінистому, добре провітрюваному місці на кілька годин. Це дозволить підсушити залишки землі та загоїти дрібні подряпини на бульбах.
Перед закладанням на зберігання обов’язково проведіть ретельне сортування. Видаліть усі хворі, пошкоджені, зелені та дуже дрібні бульби. Один гнилий екземпляр може зіпсувати всю партію. Також варто розсортувати картоплю за розмірами та сортами: великі бульби можна використовувати на їжу, середні — на насіння, а дрібні — з’їсти першими.
Щоб бульби зберігалися ідеально, вони повинні пройти так званий «лікувальний період». Протягом 10-14 днів тримайте картоплю в темному, помірно теплому (+13…+18°C) та вологому (85-90%) місці. Це прискорить загоєння дрібних ранок і зміцнить шкірку. Після лікувального періоду температуру зберігання поступово знижують до оптимальних +2…+4°C.
Місце зберігання має бути темним, сухим і добре провітрюваним. Зберігайте картоплю в ящиках, контейнерах або сітках з гарною вентиляцією. Не насипайте її шаром вище 1–1.5 метра. Щоб уникнути проростання, захищайте врожай від світла та не зберігайте бульби разом із фруктами чи овочами, що виділяють етилен (наприклад, яблуками або бананами). Регулярно перевіряйте картоплю, щоб вчасно виявити і видалити зіпсовані екземпляри. Дотримання цих простих правил забезпечить вам якісний урожай до самої весни.