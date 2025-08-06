Як підготуватись до фото на документи, щоб не соромитись результату / © Freepik

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Більшість людей неохоче показують паспортне фото — і не дарма. Проте існує проста інструкція: як правильно фотографуватись на документи.

У матеріалі Ukr.Media йдеться про те, як зробити знімок для документів, яким ви будете пишатися, а не соромитися.

Тож, ось п’ять перевірених порад, які допоможуть вам виглядати впевнено та привабливо на офіційних фото.

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1. Макіяж: природність — ключ до успіху

Щоденний макіяж не завжди працює на фото. Для документального знімка важливо уникати блиску: жодних хайлайтерів, шиммерів чи перламутрових відтінків. Вибирайте матову косметику.

Помада — середньої насиченості, без блиску. Очі варто злегка підкреслити тінями або тонкими стрілками, а брови оформити природно. Основна мета — чистий, рівний тон обличчя без явних акцентів. Легкий рум’янець та акуратна туш зроблять образ свіжим.

Перед самим фотографуванням обов’язково припудріть обличчя, щоб прибрати надлишковий блиск.

2. Зачіска: простота та охайність

Найкращий варіант — гладке укладання або простий кінський хвіст. Важливо, щоб волосся не падало на обличчя, було чистим і без стирчащих прядок.

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Відмовтеся від кучерів і складних зачісок — на фото вони можуть виглядати недоречно. Відкритий лоб, рівний проділ або волосся, зачесане назад, створюють охайний та елегантний вигляд.

3. Прикраси: мінімалізм — ваш друг

Сережки, ланцюжки, намисто — все це краще залишити вдома. Якщо дуже хочеться, можна вдягти маленькі сережки-гвоздики без блискучих вставок. Жодного пірсингу — його доведеться зняти. Хрестик чи інші прикраси повинні бути заховані під одягом.

4. Одяг: стриманий стиль

Для фото краще обирати одяг у нейтральних тонах. Уникайте білосніжного чи чорного — ці кольори роблять обличчя неприродним. Оптимальний вибір — кремовий, персиковий або світло-сірий верх без принтів.

Ідеальний образ — блузка з комірцем у діловому стилі, можливо, доповнена жакетом або жилетом. Яскраві візерунки, квіткові мотиви чи смуги — під забороною.

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5. Вираз обличчя: природна м’якість

Основна причина невдалих фото — скованість. Люди напружуються, бояться моргнути, переживають через зачіску чи макіяж. Це відображається на виразі обличчя: з’являється зморшка між бровами, губи стискаються, погляд — тривожний.

Що робити? Розслабте лоб і брови, трохи посміхніться очима, злегка підніміть куточки губ. Це надасть обличчю м’якості. Тримайте голову прямо, підборіддя трохи витягніть вперед. Глибоко вдихніть, відкрийте очі — і готово.

Порада перед походом до фотосалону

Потренуйтеся вдома: зробіть макіяж, укладку, одягніть відповідний одяг. Поставте смартфон на штатив і зніміть себе на таймері — так ви зможете знайти свій ідеальний ракурс та звикнути до правильної міміки.

Пам’ятайте: підготовка — запорука вдалого фото. І нехай ваші документи прикрашає саме та світлина, якою ви справді пишаєтесь!

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що красивим людям насправді складно будувати стосунки попри міфи про те, що красивим людям легше живеться.

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