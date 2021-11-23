Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж гри за участю "гірників".

У середу, 24 листопада , донецький "Шахтар" проведе виїзний поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Зустріч між "гірниками" та "нерадзуррі" прийме стадіон "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

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Після чотирьох турів "Шахтар" замикає групу D, набравши всього один бал. Очолює квартет з 9 очками мадридський "Реал", на другій сходинці - "Інтер" (7 пунктів), на третій - тираспольський "Шериф" (6 очок).

В іншому матчі п'ятого туру групи D "Шериф" прийме "Реал" (24 листопада, 22:00).

У матчі 2-го туру ЛЧ, який відбувся 28 вересня в Києві, "Шахтар" та "Інтер" розписали нульову нічию .

. Поєдинки заключного шостого туру в квартеті D заплановано на 7 грудня: "Реал" - "Інтер", "Шахтар" - "Шериф".

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