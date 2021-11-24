Лілія Сандулеса про стосунки з Іво Бобулом: "Це була якась помилка"

Лілія Сандулеса про стосунки з Іво Бобулом: "Це була якась помилка"

Подружжя було у шлюбі 10 років.

Народна артистка України, співачка Лілія Сандулеса розповіла, чому розпався її шлюб з Іво Бобулом.

У програмі ЖВЛ Лілія Василівна пригадала, як у них з Бобулом зародилися стосунки. За словами виконавиці, тоді її якраз запросили до Чернівецької філармонії, де організували для неї колектив. І якось співачку познайомили з амбітним музикантом Іво Бобулом.

"Я взялася йому допомогти. Тому почалися якісь інтерв'ю, я його теж брала із собою на інтерв'ю, якісь концерти. Як такого кохання, цього не було, це було спершу ось це музичний тандем", - пригадала Сандулеса.

Та згодом жінка почала ловити на собі погляди не просто колеги.

"Він так, ніби під виглядом кохання. Він пускав бісики. Ну, якось там свого часу була своя людина. Тож якось я думала… А потім я обрала його", - поділилася співачка.

Вона обрала його, а публіка – їхній дует. Дует був настільки популярним, що українська діаспора запрошувала їх із гастролями до різних куточків світу. Так на початку 1993-го пара полетіла до США, де жила і працювала два роки.

Та поки професійний тандем збирав овації, тандем родинний – лише непорозуміння.

"Навіть живучи там з Бобулом я намагалася все робити. Я думала, що він робитиме щось інше. Ми мали їхати до США вчергове на концерти. Він ніби сказав, що погано почувається і не поїхав. Я сама відпрацювала", - розповіла Лілія Василівна.

"Те, що сталося далі в їхньому подружньому житті, Сандулеса описує так:

"Приїжджаю, а тут, виявляється… сам не живу та іншому не даю. Значить, це була якась помилка", - поділилася артистка.

Лілія Василівна зізнається, попри розлучення була готова співпрацювати з ексчоловіком і надалі. Однак він був проти.

Про своє подальше особисте життя артистка не надто розповідає. "Я люблю, коли чоловік, якщо йде, або жінка, або чоловік, не має значення. Щоб це красиво… Але не обговорювати цю людину, не намовляти, не займатися плітками", - пояснила артистка.

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