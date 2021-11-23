Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж игры с участием "горняков".

В среду, 24 ноября , донецкий "Шахтер" проведет выездной поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Встреча между "горняками" и "нерадзурри" примет стадион "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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После четырех туров "Шахтер" замыкает группу D, набрав всего один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке — "Интер" (7 пунктов), на третьей — тираспольский "Шериф" (6 очков).

В другом матче пятого тура группы D "Шериф" примет "Реал" (24 ноября, 22:00).

В матче 2-го тура ЛЧ, состоявшемся 28 сентября в Киеве, "Шахтер" и "Интер" расписали нулевую ничью .

. Поединки заключительного шестого тура в квартете D запланированы на 7 декабря: "Реал" – "Интер", "Шахтер" – "Шериф".

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