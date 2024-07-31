Олімпіада-2024: усі медалісти за 30 липня

У четвертий день змагань було розіграно 11 комплектів нагород.
У вівторок, 30 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.
Цього дня розіграли 11 комплектів медалей. Дивіться список усіх медалістів четвертого змагального дня Олімпіади-2024.
Україна 30 липня не поповнила свою скарбничку медалями. У доробку нашої збірної залишається одна нагорода на Іграх у столиці Франці – "бронза", яку 29 липня в особистому турнірі шаблісток.завоювала Ольга Харлан.
Усі медалісти четвертого змагального дня Олімпіади-2024 (30 липня)
Кульова стрільба (мікст, пневматичний пістолет, 10 м):
- 1. Сербія
- 2. Туреччина
- 3. Індія
Настільний теніс (мікст):
- 1. Китай
- 2. КНДР
- 3. Південна Корея
Стендова стрільба (трап, чоловіки):
- 1. Натан Хейлс (Велика Британія)
- 2. Ці Ін (Китай)
- 3. Жан-Пьєр Броль (Гватемала)
Дзюдо (чоловіки, до 81 кг):
- 1. Таканорі Нагасе (Японія)
- 2. Тато Грігалашвілі (Грузія)
- 3. Сомон Махмадбеков (Таджикистан)
- 3. Лі Йон Хван (Південна Корея)
Дзюдо (жінки, до 63 кг):
- 1. Андрея Лешкі (Словенія)
- 2. Пріска Авіті Алькарас (Мексика)
- 3. Кларісс Агбеньєну (Франція)
- 3. Лаура Фазліу (Косово)
Спортивна гімнастика (жінки, командне багатоборство):
- 1. США
- 2. Італія
- 3. Бразилія
Регбі-7 (жінки)
- 1. Нова Зеландія
- 2. Канада
- 3. США
Фехтування (жінки, шпага командна першість):
- 1. Італія
- 2. Франція
- 3. Польща
Плавання (чоловіки, 800 м, вільний стиль):
- 1. Деніел Віффен (Ірландія)
- 2. Боббі Фінке (США)
- 3. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)
Плавання (жінки, 100 м, спина):
- 1. Кейлі Маккіоун (Австралія)
- 2. Реган Сміт (США)
- 3. Катаріна Беркофф (США)
Плавання (чоловіки, естафета 4×200 м, вільний стиль)
- 1. Велика Британія
- 2. США
- 3. Австралія
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
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