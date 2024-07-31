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Олімпіада-2024: усі медалісти за 30 липня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 30 липня

Збірна США зі спортивної гімнастики / Фото: Associated Press

У четвертий день змагань було розіграно 11 комплектів нагород.

У вівторок, 30 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Цього дня розіграли 11 комплектів медалей. Дивіться список усіх медалістів четвертого змагального дня Олімпіади-2024.

Україна 30 липня не поповнила свою скарбничку медалями. У доробку нашої збірної залишається одна нагорода на Іграх у столиці Франці – "бронза", яку 29 липня в особистому турнірі шаблісток.завоювала Ольга Харлан.

Усі медалісти четвертого змагального дня Олімпіади-2024 (30 липня)

Кульова стрільба (мікст, пневматичний пістолет, 10 м):

  • 1. Сербія
  • 2. Туреччина
  • 3. Індія

Настільний теніс (мікст):

  • 1. Китай
  • 2. КНДР
  • 3. Південна Корея

Стендова стрільба (трап, чоловіки):

  • 1. Натан Хейлс (Велика Британія)
  • 2. Ці Ін (Китай)
  • 3. Жан-Пьєр Броль (Гватемала)

Дзюдо (чоловіки, до 81 кг):

  • 1. Таканорі Нагасе (Японія) 
  • 2. Тато Грігалашвілі (Грузія)
  • 3. Сомон Махмадбеков (Таджикистан) 
  • 3. Лі Йон Хван (Південна Корея)

Дзюдо (жінки, до 63 кг):

  • 1. Андрея Лешкі (Словенія) 
  • 2. Пріска Авіті Алькарас (Мексика)
  • 3. Кларісс Агбеньєну (Франція) 
  • 3. Лаура Фазліу (Косово)

Спортивна гімнастика (жінки, командне багатоборство):

  • 1. США
  • 2. Італія
  • 3. Бразилія

Регбі-7 (жінки)

  • 1. Нова Зеландія
  • 2. Канада
  • 3. США

Фехтування (жінки, шпага командна першість):

  • 1. Італія
  • 2. Франція
  • 3. Польща

Плавання (чоловіки, 800 м, вільний стиль):

  • 1. Деніел Віффен (Ірландія)
  • 2. Боббі Фінке (США)
  • 3. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)

Плавання (жінки, 100 м, спина):

  • 1. Кейлі Маккіоун (Австралія)
  • 2. Реган Сміт (США)
  • 3. Катаріна Беркофф (США)

Плавання (чоловіки, естафета 4×200 м, вільний стиль)

  • 1. Велика Британія
  • 2. США
  • 3. Австралія

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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