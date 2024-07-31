Олімпіада-2024: усі медалісти за 30 липня

У четвертий день змагань було розіграно 11 комплектів нагород.

У вівторок, 30 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Цього дня розіграли 11 комплектів медалей. Дивіться список усіх медалістів четвертого змагального дня Олімпіади-2024.

Україна 30 липня не поповнила свою скарбничку медалями. У доробку нашої збірної залишається одна нагорода на Іграх у столиці Франці – "бронза", яку 29 липня в особистому турнірі шаблісток.завоювала Ольга Харлан.

Усі медалісти четвертого змагального дня Олімпіади-2024 (30 липня)

Кульова стрільба (мікст, пневматичний пістолет, 10 м):

1. Сербія

2. Туреччина

3. Індія

Настільний теніс (мікст):

1. Китай

2. КНДР

3. Південна Корея

Стендова стрільба (трап, чоловіки):

1. Натан Хейлс (Велика Британія)

2. Ці Ін (Китай)

3. Жан-Пьєр Броль (Гватемала)

Дзюдо (чоловіки, до 81 кг):

1. Таканорі Нагасе (Японія)

2. Тато Грігалашвілі (Грузія)

3. Сомон Махмадбеков (Таджикистан)

3. Лі Йон Хван (Південна Корея)

Дзюдо (жінки, до 63 кг):

1. Андрея Лешкі (Словенія)

2. Пріска Авіті Алькарас (Мексика)

3. Кларісс Агбеньєну (Франція)

3. Лаура Фазліу (Косово)

Спортивна гімнастика (жінки, командне багатоборство):

1. США

2. Італія

3. Бразилія

Регбі-7 (жінки)

1. Нова Зеландія

2. Канада

3. США

Фехтування (жінки, шпага командна першість):

1. Італія

2. Франція

3. Польща

Плавання (чоловіки, 800 м, вільний стиль):

1. Деніел Віффен (Ірландія)

2. Боббі Фінке (США)

3. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)

Плавання (жінки, 100 м, спина):

1. Кейлі Маккіоун (Австралія)

2. Реган Сміт (США)

3. Катаріна Беркофф (США)

Плавання (чоловіки, естафета 4×200 м, вільний стиль)

1. Велика Британія

2. США

3. Австралія

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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