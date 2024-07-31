День ангела 31 липня: кого та як вітати з іменинами

31 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 31 липня

31 липня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Арсенія, Василя, Володимира, Георгія, Дениса, Івана, Йосипа, Костянтина, Максима, Миколу, Сергія, Степана, Ганну, Єлизавету.

Антон — давньоримське походження, означає "вступати в бій". В дитинстві чарівний і товариський. В дорослому віці стає добрим і поступливим, вміє слухати.

Арсеній — давньогрецьке ім'я, перекладається як "мужній". В дитинстві неврівноважений, суперечливий. В дорослому віці стає не енергійним, умиротвореним.

Василь — від давньогрецької мови, тлумачиться як "цар". В дитинстві щирий та добродушний. В дорослому віці стає галантним, нерішучим, але енергійним.

Володимир — зі старонімецької мови означає "велика сила". В дитинстві активний, добрий. В дорослому віці стає допитливий, має широкі погляди на світ.

Георгій — від давньогрецької, перекладається як "землероб". В дитинстві стриманий, розважливий. В дорослому віці стає імпульсивним, хитрим та амбітним.

Денис — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "присвячений Діонісу". В дитинстві рухливий та активний. В дорослому віці стає акуратним, любить перебувати в центрі уваги.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний, дуже близький з матір'ю. В дорослому віці стає неквапливим, що може негативно впливати на життя.

Йосип — єврейське ім'я, перекладається як "буде доданий". В дитинстві потайливий, самостійний. В дорослому віці в нього добре розвинені інтуїтивні здібності.

Костянтин — з латині тлумачиться як "стійкий". В дитинстві боязкий, часто перебуває в стані тривоги. В дорослому віці стає сумлінним працівником, делікатний.

Максим — походить з римської мови, означає "найвеличніший". В дитинстві рідко вірить у свої сили. В дорослому віці стає впевненим у собі, мріє про матеріальний добробут.

Микола — давньогрецьке коріння, перекладається як "переможець народів". В дитинстві старанний, наполегливий. В дорослому віці відрізняється аналітичним складом розуму.

Сергій — тлумачиться з латині як "знатний". В дитинстві чутливий, може легко образитися. В дорослому віці стає врівноваженим, серйозним, може приймати ризиковані рішення.

Степан — давньогрецьке ім'я, означає "вінець". В дитинстві цілеспрямований, працьовитий. В дорослому віці стає сором'язливим, погано сприймає критику.

Ганна — прийшло до нас з Давньої Греції, перекладається як "прихильність". В дитинстві добра, але нею часто користуються. В дорослому віці працьовита, відповідальна.

Єлизавета — давньоєврейське ім'я, тлумачиться як "та, що шукає Бога". В дитинстві товариська, витівниця. В дорослому віці любить привертати до себе увагу.

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, приносить удачу та допомагає долати всі життєві труднощі. Бажаю тобі здоров'я, щастя та невичерпної енергії для досягнення нових вершин!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує в скрутні моменти і надихає на добрі справи. Бажаю тобі міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у всіх починаннях!

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Вітаю з твоїм святом – Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та тепла, а твій ангел-охоронець завжди веде тебе шляхом добра і любові. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і безмежного щастя!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, направляє на вірний шлях і допомагає у всіх починаннях. Бажаю тобі здоров'я, радості та миру в серці. Нехай у твоєму житті буде багато світлих і щасливих моментів!

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З Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом, любов'ю і радістю. Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, охороняє тебе і дарує натхнення для нових звершень. Бажаю тобі всіх благ, щасливих миттєвостей і здійснення найзаповітніших бажань!

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