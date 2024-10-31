Новолуние в Скорпионе 1 ноября 2024 года: 10 психологических аффирмаций и особенности периода

Новолуние также является прекрасной возможностью для настройки позитивных изменений, ведь энергия этого времени способствует воплощению новых идей в жизнь.

Новолуние – это особый астрологический период, когда луна снова появляется на небе, символизируя новые начинания и свежие энергии. Это время предоставляет уникальную возможность для внутренней очистки и преобразования, ведь вместе с восстановлением луны происходит и обновление нашего сознания. Молодой человек обычно сопровождается ощущением надежды, вдохновения и готовности к переменам, что позволяет нам сосредоточиться на новых целях, мечтах и намерениях. Это идеальный момент для медитации, рефлексии и установления планов на будущее, а также для освобождения от лишнего, что мешает двигаться вперед.

Особенности периода новолуния:

Время для очищения: новолуние – это идеальный момент для очищения эмоций и мыслей. Вы можете сосредоточиться на отпускании старых оскорблений и негативных убеждений. Намерение на новые начинания: этот период благоприятен для установления новых целей и намерений. Важно четко сформулировать, чего вы хотите достичь. Внутренняя работа: новолуние подталкивает к глубокому самоанализу. Вы можете погрузиться в свои эмоции и желания, чтобы понять, что вам нужно для счастья. Медитация и рефлексия: это время для медитаций и рефлексии. Попытайтесь посвятить несколько минут в день, чтобы успокоить ум и настроиться на свои намерения. Символ новых начинаний: новолуние также является символом новых начинаний, поэтому не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое.

10 психологических аффирмаций:

Я открыт(а) к новым возможностям и изменениям в своей жизни. Я верю в свою способность создавать положительные перемены. Я заслуживаю успеха и счастья. Я принимаю себя таким (таким), каким (какой) я есть, и забочусь о своем психическом здоровье. Я отпускаю прошлое и готов(а) к новым начинаниям. Я наполняю свою жизнь любовью и благодарностью. Я привлекаю к себе положительные мысли и эмоции. Я способен(а) добиваться своих целей с легкостью и уверенностью. Я открыт(а) к новому опыту и обучению. Я сохраняю покой и гармонию в своей жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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