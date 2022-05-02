Цель России — отрезать Украину от морей — Минобороны

Глава Кремля Путин хочет отрезать Украину от Черного и Азовского морей.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Россия не оставляет своих планов захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель отрезать Украину от морей – Азовского и Черного", – заявила замминистра.
Напомним, что в Украине могут продлить всеобщую мобилизацию. В ВСУ объяснили, от чего будет зависеть решение.
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