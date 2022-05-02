Мета Росії - відрізати Україну від морів - Міноборони

Очільник Кремля Путін хоче відрізати Україну від Чорного та Азовського морів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Росія не залишає своїх планів захопити не тільки географічні кордони Донецької та Луганської областей, вони зараз намагаються це зробити в Харківській області, Херсонській. Їх мета відрізати Україну від морів - Азовського і Чорного", - заявила заступниця міністра.

Нагадаємо, що в Україні можуть подовжити загальну мобілізацію. У ЗСУ пояснили, від чого залежатиме рішення.

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