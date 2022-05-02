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"Майте совість": на Київщині активізувалися палії сухостою

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"Майте совість": на Київщині активізувалися палії сухостою

За останню добу в Київській області зафіксували п’ять випадків загоряння трави на площі в п’ять гектар.

Надзвичайники попереджають паліїв сухостою про кримінальну відповідальність.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, не встигли російські окупанти піти з Київщини, як почалося "генеральне прибирання". В області знову підгорають екосистеми та відкриті території. 

Тільки за останню добу в області було зафіксовано п’ять випадків  загорань трав’яного настилу на площі більше п’яти га, сміття – 0,5 га та торфу – 0,8 га.

“Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках. Майте совість і пам'ятайте, що випалювання української землі – злочин, за який передбачена відповідальність”, – наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.

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