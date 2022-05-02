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Посольство США відновлює роботу в Україні - Садовий

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Посольство США відновлює роботу в Україні - Садовий

facebook/Андрій Садовий

Посольство США відновлює свою роботу в Україні.

Цю інформацію під час візиту до Львова підтвердила тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

"Також обговорили виклик, який стоїть перед Львовом – будівництво великого реабілітаційного центру. Він сьогодні критично необхідний для важко поранених українців. І тут ми неабияк потребуємо плеча міжнародних партнерів", - написав Садовий. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що Данія знову відкрила своє посольство в Україні після його закриття відразу після російського вторгнення. 

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