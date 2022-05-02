Посольство США відновлює роботу в Україні - Садовий

Посольство США відновлює свою роботу в Україні.

Цю інформацію під час візиту до Львова підтвердила тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Також обговорили виклик, який стоїть перед Львовом – будівництво великого реабілітаційного центру. Він сьогодні критично необхідний для важко поранених українців. І тут ми неабияк потребуємо плеча міжнародних партнерів", - написав Садовий.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що Данія знову відкрила своє посольство в Україні після його закриття відразу після російського вторгнення.

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