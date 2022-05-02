В Одесі над морем збили російський безпілотник

В Одесі у понеділок, 2 травня, українські захисники збили російський безпілотник.
Він вів повітряну розвідку над містом.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеської міської ради з посиланням на повідомлення ОК "Південь".
"Ворог продовжує спроби виявлення об'єктів для максимально руйнівних та відчутних ударів по Одесі і області. Над морем зафіксовано роботу БПЛА, який був знищений силами ППО не діставшись міста", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.
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