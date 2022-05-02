Окупанти втретє ракетами обстріляли міст на Одещині

Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.
Загарбники втретє поцілили у міст через Дністровський лиман.
Про це повідомив спікер Одеської ОВА Євген Братчук.
"Одещина. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється", - написав він. Удар був завданий трьома ракетами.
Нагадаємо, що 26 квітня, окупанти ракетами обстріляли Одеську область. Через це було пошкодженоміст через Дністровський лиман.
Вже наступного дня, 27 квітня, о 6:45 армія Російської Федерації знову обстріляла цей міст. На щастя, внаслідок атаки окупантів держави-терористки постраждалих залізничників немає.
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