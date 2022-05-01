7 причин відкласти ґаджети під час їжі

Дітям ‒ в першу чергу.

Відволікання на ТБ, мультик чи стрічку соцмереж порушує механізм перетравлення їжі. Погано пережована їжа ‒ недостатнє засвоєння поживних речовин. Мозок дитини зайнятий обробкою інформації, а не фокусом тарілки.

Про це пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Контроль за процесом насичення

Тож, найперша причина не відволікатися на ґаджети за столом полягає в тому, щоби контролювати процес насичення. За читанням чи переглядом фільму це не відбувається.

Відсутність усвідомленого вибору

Їжа “на ходу”, “за компанію”, “на автоматі” – все це неефективні харчові патерни. Звертайте увагу дітей на всі харчові групи, озвучуйте їх: які яскраві та хрумкі овочі, соковите м’ясо, теплий і м’який омлет!

Пропускання моменту насичення

З додатковим фактором у вигляді планшета чи телефона легко з’їсти більше.

Відсутність смакового насичення⠀

Швидке ковтання і погане пережовування не дозволяють наситити смакові рецептори. Для тих, хто їсть швидко, спрацює принцип: знайти за столом того, хто їсть повільніше за вас та спробувати їсти в його темпі, не переганяючи.

Спілкування

Комунікація з сім’єю ‒ найбільш надійний фактор для формування особистості, ніж залежність від планшета, телефону і ТБ.

Самостійність

Спільний повноцінний прийом їжі може розвивати в дитині самостійність та відповідальність, коли вибір продуктів на столі різноманітний та збалансований. Мінус напівфабрикати, плюс справжня їжа та ротація по доступності та сезону. Поки готуємо та накладаємо їжу, відчуваємо аромат, бачимо різнокольорову картинку, тило готується.

Виробляються важливі, корисні травні ферменти, посилюється апетит. Якщо дитина в цьому не бере участь, а отримує тарілку сидячи з гаджетом, їжа опиняється в непідготовленому шлунку, що може призвести до проблем з ШКТ.

Задоволення

Їжа повинна приносити насолоду. Вчіть дітей задоволенню, допоможіть розібратись в смаках, інгредієнтах та відчуттях (гостре, солоне, солодке, кисле, пряне, огортаюче, м’яке, хрустке). Смакові рецептори швидко звикають, тому не привчайте до штучної їжі: з чіпсами та цукром за щокою ніхто не народжується.

У випадку з гаджетами випрацьовується 2сторонній зв’язок: щоб розтягнути перегляд контенту, дитина не лише більше, але і набагато довше їсть. І навпаки — навіть якщо гаджет включають не під час прийому їжі, дитина автоматично просить щось перекусити.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.