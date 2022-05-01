Як зберігати здоровʼя під час війни – чек-лист

Війна Росії проти України триває понад два місяці. В таких умовах багато людей перестали приділяти достатньо уваги власному здоров'ю.

Відновлювати втрачене здоровʼя – складно, важко, а іноді – дуже дорого.

Що робити, щоб зберегти здоровʼя під час війни, радять у Національній службі здоров'я України.

Крок 1. Дбайте про ментальне здоровʼя

Для цього радимо споживати інформацію дозовано та лише з офіційних джерел, робити щоденну домашню рутину, планувати подальше життя, дотримуючись правила маленьких кроків. Якщо відчуваєте потребу у психологічній допомозі - не соромтесь звернутись до психолога. До речі,

“Гаряча лінія” Міністерства охорони здоров'я за номером 0 800 211 444 пропонує кваліфіковану безкоштовну допомогу психологів. Вона працює з 9 ранку до 6 вечора в робочі дні та з десятою до пʼятої у вихідні.

Крок 2. Якщо не можете почати з себе – почніть з допомоги іншим

Наприклад, допоможіть рідним або знайомим, які є поруч з вами. Дізнайтесь, чи потрібна ім медична допомога та яка. З’ясуйте де і як вони можуть отримати необхідну медичну допомогу і як змінились правила її надання під час воєнних дій. Для детальної інформації можна телефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Також при потребі допоможіть старшим рідним отримати “Доступні ліки” за електронним рецептом.

Крок 3. Отримайте консультацію сімейного лікаря щодо здорового харчування та фізичної активності та дотримуйтесь цих рекомендацій

Шлях до здорового життя починається з простих речей – з руханки з ранку, з перегляду щоденного раціону щодо більш корисних продуктів. Зверніться до сімейного лікаря за рекомендаціями щодо здорового способу життя – це входить до переліку безоплатних послуг первинної медичної допомоги. Дотримуйтесь його порад – і зовсім скоро ви відчуєте, що зʼявилось набагато більше сил.

Якщо ви або ваш лікар переїхали, ви можете звернутись до нього за допомогою телефону, месенджерів, пошти. Або – відвідати фахівця у найближчому закладі первинної медичної допомоги. Укладати для цього нову декларацію не потрібно.

Крок 4. Слідкуйте за важливими показниками здоровʼя

Під час тривалого стресу хронічні захворювання загострюються. Проте в стресі людина гірше відчуває свої фізичні потреби, тому зміни може навіть не помічати. Тому нагадуємо про необхідність регулярно вимірювати тиск тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою, контролювати цукор людям із діабетом. Якщо потрібних для цього засобів немає, зверніться до сімейного лікаря.

Крок 5. Приймайте “Доступні ліки”, призначені лікарем, безперервно

Національна служба здоров’я дбає, щоб медичні послуги були доступними для українців незалежно від їхнього місцезнаходження. Якщо ви переїхали у більш безпечне місце, ви можете попросити вашого лікаря виписати електронний рецепт на “Доступні ліки” телефоном.

Крім того, рецепт може виписати лікар найближчого закладу первинної медичної допомоги. Якщо доступу до електронної медичної системи немає – він зможе виписати паперовий рецепт.

Крок 6. Не відкладайте візит – відвідайте лікарів, які вам потрібні

Якщо ви у безпеці, подбайте про медичні процедури, які мали зробити до війни і відклали через воєнні дії. Якщо до війни була потреба в певних обстеженнях - візьміть направлення та пройдіть їх. Якщо вже маєте направлення до вузького спеціаліста або на дослідження, зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ, щоб дізнатись адресу найближчого закладу, який має ресурси та де працює потрібний фахівець.

Якщо потрібна планова медична операція - візьміть направлення у лікуючого лікаря та дізнайтесь в контакт-центрі НСЗУ перелік закладів, які проводять потрібні операції під час воєнного стану.

Памʼятайте, програма медичних гарантій працює в Україні попри війну. Ви можете отримати безоплатну якісну медичну допомогу, коли цього потребуєте.

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