З Маріуполя продовжать вивозити цивільних та військових – Єрмак

Сьогодні, 1 травня, вдалося евакуювати людей з Маріуполя, зокрема, із заводу "Азовсталь", де цивільні тижнями ховалися від російських обстрілів.

Загалом, з міста вдалося вивезти 100 маріупольців: жінок, дітей та людей похилого віку. Всі вони відправлять до Запоріжжя.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Так, це була важка операція і попереду ще багато роботи, але нас ніщо не зупинить", - йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що евакуація цивільних буде продовжуватися. Зокрема, раніше й міська рада Маріуполя зазначила, що маріупольців, завтра, 2 травня, також будуть евакуйовувати з міста.

"Це лише перший етап і ми продовжимо забирати з Маріуполя наших громадян та військових", - повідомив Єрмак.

До слова, російські окупанти заблокували Маріуполь. Через ворожі дії загарбників у місті виникла гуманітарна катастрофа. Утім, Єрмак зазначив, що кожен винний буде відповідати за скоєні злочини.

"Росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати. Президент Володимир Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, команда Офісу Президента та Уряду працювала над цією задачею нон-стоп. Ми дякуємо за допомогу ООН і МКЧХ", - додав Єрмак.

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