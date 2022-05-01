Евакуацію з Маріуполя перенесено: відомі дата і час

Міська рада Маріуполя перенесла евакуацію мирного населення із заблокованого російськими окупантами міста, яка розпочалася 1 травня.

Так, з урахуванням безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня.

Про це повідомили у міськраді.

Також названо час і місце збору людей – 08:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Нагадаємо, 1 травня у Маріуполі розпочалась евакуація цивільних з території комбінату "Азовсталь" за підтримки ООН та Червоного Хреста. Вона відбулася успішно. Так, у безпеці зараз понад 100 українців - зокрема діти, жінка та люди похилого віку.

Волонтер врятував близько тисячі людей з окупованого Маріуполя

Читайте також: