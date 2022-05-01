Троє мирних мешканців загинуло внаслідок обстрілів Харківщини – ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що протягом 1 травня загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку.

Тим часом, в області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка. Унаслідок цього загинули троє людей. Восьмеро мирних мешканців отримали поранення.

Про це голова ОВА написав у своєму Telegram-каналі.

"Нагадую, що небезпека обстрілів на Харківщині є дуже високою. Залишайтеся по можливості в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою, не перебувайте на вулиці без нагальної необхідності", – наголосив він.

Синєгубов також розповів, що як і в попередні дні, "найгарячіше" на території Харківщини на Ізюмському напрямку. Він зазначив, що росіяни намагаються наступати, але завдяки ефективним діям українських захисників, ці спроби невдалі.

Нагадаємо, російські окупанти зазнали втрат біля Старого Салтова, що на Харківщині. На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони із мінометів в районах населених пунктів Уди та Прудянка.

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