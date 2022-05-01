Російські окупанти зазнали втрат біля Старого Салтова – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України доповіли про оперативну обстановку на фронтах протягом 67-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

Так, на Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони із мінометів в районах населених пунктів Уди та Прудянка.

Про це повідомили у Генштабі ввечері 1 травня.

Також російські окупанти зазнали втрат біля Старого Салтова, що на Харківщині.

"На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Окупанти вдарили по агропідприємству в Синельниківському районі

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