Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами (фото)

У подвір'ях мешканців на околицях Миколаєва вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО «Ураган». Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Сьогодні вночі російські окупаційні війська в чергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

"У подвір’ях мирних мешканців вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО «Ураган». Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

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Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Раніше загарбники знову завдали удару по Миколаєву реактивними системами залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси падали на дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу.

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