Эвакуация из Мариуполя перенесена: известны дата и время

Городской совет Мариуполя перенес эвакуацию мирного населения из заблокированного российскими оккупантами города, которая началась 1 мая.

Так, с учетом безопасности эвакуацию людей, находящихся в других районах города, власти перенесли на 2 мая.

Об этом сообщили в горсовете.

Также названо время и место сбора людей – 08:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Напомним, 1 мая в Мариуполе началась эвакуация граждан с территории комбината "Азовсталь" при поддержке ООН и Красного Креста. Она прошла успешно. Так, в безопасности сейчас более 100 украинцев — в частности дети, женщина и пожилые люди.

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