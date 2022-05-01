Из Мариуполя продолжат вывозить гражданских и военных – Ермак

Сегодня, 1 мая, удалось эвакуировать людей из Мариуполя, в частности, с завода "Азовсталь", где гражданские неделями прятались от российских обстрелов.

В общем, из города удалось вывезти 100 мариупольцев : женщин, детей и пожилых людей. Все они отправят в Запорожье.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Да, это была трудная операция и впереди еще много работы, но нас ничто не остановит", — говорится в сообщении.

Ермак отметил, что эвакуация гражданских будет продолжаться. В частности, ранее городской совет Мариуполя отметил, что мариупольцев, завтра, 2 мая, также будут эвакуировать из города.

"Это только первый этап, и мы продолжим забирать из Мариуполя наших граждан и военных", — сообщил Ермак.

К слову, российские оккупанты заблокировали Мариуполь. Из-за враждебных действий захватчиков в городе возникла гуманитарная катастрофа. Ермак отметил, что каждый виновный будет отвечать за совершенные преступления.

"Россияне создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, продолжают бомбардировки, но за все будут отвечать. Президент Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль, команда Офиса Президента и Правительства работала над этой задачей нон-стоп. Мы благодарим за помощь ООН и МККК", — добавил. Ермак.

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