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В полностью разрушенном доме в Бородянке нашли чудом уцелевшую икону – фото

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В полностью разрушенном доме в Бородянке нашли чудом уцелевшую икону – фото

Фото: Александр Павлюк/Telegram

Российские оккупанты безжалостно обстреливали поселок Бородянку Бучанского района, когда там велись активные боевые действия. Враг разрушал дома мирных жителей.

Впрочем, под завалами полностью разрушенного дома удалось найти икону, которая чудом уцелела во время бомбежек.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"В полностью разрушенном доме в пгт Бородянка Бучанского района под завалами найдена икона, чудом уцелевшая после страшных бомбардировок орков", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 30 апреля, впервые после освобождения от российской оккупации в Бородянке состоялось футбольное мероприятие. На базе ДЮСШ "Бородянка" сыграли товарищеский матч между командами добровольческого батальона "Байден" и ветеранами "Динамо".

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