В Одессе над морем сбили российский беспилотник

В Одессе в понедельник 2 мая украинские защитники сбили российский беспилотник.

Он вел воздушную разведку над городом.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одесского горсовета со ссылкой на сообщение ОК "Юг".

"Враг продолжает попытки выявления объектов для максимально разрушительных и ощутимых ударов по Одессе и области. Над морем зафиксирована работа БПЛА, который был уничтожен силами ПВО, не добравшись до города", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.

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